Pinot wegens koorts en uitdrogingsverschijnselen naar ziekenhuis

Het is nog onduidelijk of Pinot zondag van start kan gaan in de slotrit in en rond Rome. Daarover wordt zondagochtend pas de knoop doorgehakt.

Pinot moest zich gelijk op de eerste beklimming van de dag, de Tsecore, laten lossen en kwam uitiendelijk als 88e en dik driekwartier na winnaar Mikel Nieve over de finish in bergdorp Cervinia.

De 27-jarige klimmer moest tot overmaat van ramp ook nog eens zijn derde plaats in het algemeen klassement afstaan aan de Colombiaan Miguel Angel Lopez.

Zestiende plaats

Pinot kelderde naar de zestiende plaats, op 43 minuten en 46 seconden achterstand van de Britse rozetruidrager Chris Froome.

"We weten dat wielrennen een harde, wrede en moeilijke sport is. Maar we moeten de slechte momenten accepteren om te kunnen genieten van de mooie", stelde teambaas Marc Madiot tegenvoer L'Equipe.

De kans is groot dat Pinot ook als zestiende eindigt, aangezien de etappe van zondag geheel vlak is en er daarom geen grote verschuivingen zullen plaatsvinden in de rangschikking.

Pinot greep vorig jaar net naast een podiumplek in de door Tom Dumoulin gewonnen Giro. Hij moest genoegen nemen met de vierde plaats.