Pinot stapt wegens koorts en uitdrogingsverschijnselen uit Giro

Pinot werd direct na de twintigste en voorlaatste etappe per ambulance naar het ziekenhuis afgevoerd en daar kwam de medici tot de conclusie dat het geen verstandig plan is om zondag van start te gaan in de slotrit in en rond Rome.

"Je kon het niet zien op de tv-beelden, maar Thibaut was compleet uitgeput. Toen hij in het hotel aankwam, waren we bang en hebben we meteen gebeld om een ambulance", zegt zijn ploegleider Martial Gayant.

"Thibaut heeft koorts en is gedehydrateerd. Hij is over zijn grenzen gegaan. De komende nacht zal hij ter observatie doorbrengen in het ziekenhuis. Het is onmogelijk voor hem om nog op de fiets stappen."

Driekwartier

Pinot moest zich gelijk op de eerste beklimming van de dag, de Tsecore, uit het peloton laten lossen en kwam uitiendelijk als 88e en dik driekwartier na winnaar Mikel Nieve over de finish in bergdorp Cervinia.

De 27-jarige klimmer raakte daardoor tot overmaat van ramp ook nog eens zijn derde plaats in het algemeen klassement kwijt aan de Colombiaan Miguel Angel Lopez.

Pinot kelderde naar de zestiende plaats, op 43 minuten en 46 seconden achterstand van de Britse rozetruidrager Chris Froome.

Pinot greep vorig jaar net naast een podiumplek in de door Tom Dumoulin gewonnen Ronde van Italië. Hij moest toen genoegen nemen met de vierde plaats.