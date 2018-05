Oomen vindt het speciaal dat Dumoulin hem hielp in laatste bergrit

"Dat Tom in de finale voor mij op kop ging rijden, geeft aan dat hij nog een groter hart heeft dan ik al dacht", aldus Oomen na de finish in Cervinia.

Dumoulin viel op de laatste col van deze Giro vier keer aan in een poging om Chris Froome nog uit het roze te rijden, maar de Brit kraakte niet. Toen de titelverdediger doorhad dat hij zijn achterstand van 40 seconden op zijn Britse rivaal niet meer ging goedmaken, besloot hij om Oomen de helpende hand toe te steken.

"Dat is spontaan ontstaan", stelde Oomen. "Toen Froome voor de derde keer terugkwam, zei Tom tegen mij: 'Als Froome de volgende keer weer niet lost, gaan we voor jouw klassement rijden'."

"Ik riep nog naar Tom: 'Doe dat nou niet, want dadelijk moet ik er zelf af en hebben we twee keer niks.' Maar ik kon nog net aanhaken en daarna zijn we broederlijk kop over kop naar de finish gereden."

Pinot

Oomen, die vorig jaar in de Ronde van Spanje zijn eerste grote ronde reed, klom zaterdag ten koste van Thibaut Pinot van de tiende naar de negende plek in het algemeen klassement van de Giro. Ondanks het kopwerk van Dumoulin bleven nummer zeven Patrick Konrad en nummer acht George Bennett buiten schot.

Dat maakte de vreugde er niet minder om bij Oomen. "Het is heel gaaf dat ik in de top tien zal eindigen. Het komt misschien niet zo over, maar ik ben heel blij. "

"Vanochtend voor de etappe zei ik nog dat ik me met alle liefde zou opofferen voor Tom, ook als dat me mijn toptienplek zou kosten. Want Tom in het roze krijgen, daarvoor waren we hier gekomen. Dat was ook waar ik van droomde."

"Maar toen de situatie zich voordeed om mijn plek in de top tien veilig te stellen, pakte ik die kans natuurlijk met beide handen aan."

Berusting

Met Dumoulin als nummer twee en Oomen als nummer negen mag Team Sunweb spreken van een succesvolle Giro, hoewel het doel van de Duitse formatie was om met Dumoulin voor het tweede jaar op rij de eindzege te pakken.

"We zijn strijdend ten onder gegaan", aldus Oomen. "Tom heeft het vandaag nog een aantal keer geprobeerd, maar er was niks aan te doen. Desondanks ben ik trots op mezelf, trots op het team en trots op Tom."

"Uiteindelijk zijn het drie fantastische weken geweest. We zijn een paar keer heel dicht bij de roze trui geweest, maar het valt wel mee met mijn teleurstelling. Het is meer berusting."

De 101e editie van de Giro d'Italia eindigt zondag met een criterium in Rome. Daarin zullen normaal gesproken geen verschuivingen meer plaatsvinden in het klassement.