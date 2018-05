Froome voelde dat hij in staat was om aanvallen van Dumoulin te pareren

"Ik wist dat ik vandaag Tom moest volgen. Ik voelde dat ik de controle had en in staat was om zijn aanvallen te pareren", aldus de kopman van Team Sky bij de finish in het bergdorp Cervinia.

Froome verdedigde in de laatste bergrit een voorsprong van 40 seconden op Dumoulin. Hij had een dag eerder met een lange solo over ruim 80 kilometer de basis gelegd voor zijn eindzege.

"Iedereen had gisteren een zware dag. Deze Giro was zo enorm zwaar. Als iemand een slechte dag heeft, verlies je niet 30 seconden of een minuutje, maar meteen heel veel minuten. Dat zag je vandaag met Thibaut Pinot. Voor ons was het een kwestie van volgen en Tom in de gaten houden."

Rome

Er vinden zondag op de slotdag normaal gesproken geen verschuivingen meer plaats in het klassement, aangezien er een vlakke etappe in en rond Rome op het programma staat.

Het wordt voor Froome zijn eerste eindzege in de Giro d'Italia en na de Tour de France en de Vuelta a España zijn derde op rij in een grote ronde, waarmee hij legendes Eddy Merckx en Bernard Hinault evenaart.

Het blijft nog wel de vraag of de overwinning van Froome in Spanje blijft staan. Bij hem werd tijdens de Vuelta een verdachte waarde van het antiastmamiddel salbultamol gevonden. Er loopt momenteel een onderzoek naar de 33-jarige Brit, die altijd ontkend heeft dat hij iets fout heeft gedaan.