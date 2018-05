Gesink heeft ondanks gebroken spaak vrede met tweede plek in bergrit

"Op de laatste klim ging het aan de voet heel goed. Ik reed weg en kon m'n tempo rijden, tot een spaak in mijn achterwiel brak. Dat heb ik nog nooit gehad met deze wielen. Gewoon pech", zei Gesink na de laatste bergetappe van deze Giro.

"Dat hinderde me een beetje, maar ik ben bang dat Nieve sowieso sterker was. Iedereen zit er doorheen. Gisteren was zwaar, net als de hele ronde. Ik was niet supergoed en zag echt af toen Koen Bouwman in het begin op kop reed."

Ondanks zijn materiaalpech haalde Gesink, die deze Giro in dienst van George Bennett reed en aasde op dagsucces, zijn mede-achtervolgers nog in. Alleen Nieve bleef buiten bereik. De Spanjaard had twee minuten voorsprong.

Gemengde gevoelens

Gesink houdt gemengde gevoelens over de Giro. "We hadden als aanvallers niet veel kansen in deze ronde. Vandaag was wel een heel goede prestatie en als ploeg doen we het goed", aldus de Varssevelder.

"Volgens mij heeft Bennett het goed gedaan (de Nieuw-Zeelander eindigt als achtste in het klassement, red.) en Enrico Battaglin heeft een etappe gewonnen. Morgen gaan we ons uiterste best doen om met Danny van Poppel te winnen in Rome."

Vooraf had Gesink gehoopt meer kansen op een ritzege te krijgen in Italië. "Ik zat een beetje in een spagaat. In 2016 in de Vuelta (toen Gesink een ritzege boekte, red.), brak onze kopman Steven Kruijswijk aan het begin van de ronde zijn sleutelbeen en kon ik eigenlijk doen wat ik wilde. In deze Giro ging Bennett heel goed, dus ik heb veel voor hem gedaan", zei de Nederlander.

"Dat is geen kritiek, alleen miste ik daardoor misschien een beetje scherpte. Maar ik word volgende week pas 32 jaar, dus ze zijn nog niet van me af. Ik blijf het in de toekomst proberen en het gaat zeker nog een keer lukken."

De Giro eindigt zondag met een vlakke etappe met start en finish in Rome. Chris Froome start die rit in de roze trui en gaat zijn derde grote ronde op rij winnen.