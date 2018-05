Opgeluchte Dumoulin blij met 'fantastische' tweede plek in Giro

"Ik ben superblij met mezelf en met mijn ploeg", aldus Dumoulin na de finish van de twintigste etappe, de laatste bergrit van deze Giro. Zondag volgt nog een criterium door Rome waar geen verschillen meer gemaakt zullen worden

"We hebben er alles uitgehaald en geen fouten gemaakt. Ik ben mijn team echt heel dankbaar. Het waren drie geweldige weken. We hebben alles goed gedaan en daar ben ik zeer trots op."

De 27-jarige kopman van Team Sunweb moest zaterdag in de Alpenrit naar Cervinia veertig seconden goedmaken op klassementsleider Froome. Dumoulin viel ook vier keer aan in de lange slotklim, maar hij kreeg zijn Britse rivaal niet uit zijn wiel.

"Ik was vandaag zo moe en zo naar de kloten, maar ik had het mezelf nooit vergeven als ik niks had geprobeerd", zei de Giro-winnaar van vorig jaar. "Ik heb zo hard en zo vaak mogelijk aangevallen als ik kon, maar Froome was gewoon te sterk."

Fantastisch

Dumoulin zal daardoor zondag in Rome als de nummer twee op het eindpodium staan. De laatste keer dat een Nederlandse man dat presteerde in de Giro was Erik Breukink in 1988. Breukink was tot de eindzege van Dumoulin in 2017 ook de laatste Nederlander op het podium van de Ronde van Italië.

"Tweede worden is fantastisch", zei de wereldkampioen tijdrijden. "Ik had niks anders kunnen doen om Froome te verslaan. Ik kan absoluut leven met deze uitslag. Ik ben strijdend ten onder gegaan in wat met afstand de zwaarste grote ronde is die ik ooit gereden heb."

Dumoulin gaf toe dat het niet makkelijk was om zich nog op te laden voor de laatste bergrit, nadat hij vrijdag in de negentiende etappe heel diep moest gaan in de achtervolging op een ontketende Froome.

"De hele laatste week was moeilijk, iedereen zat op z'n knieën. Het was even doorbijten, maar dat heb ik en dat heeft de ploeg gedaan."

Dumoulin moest op 2000 meter hoogte op de grens met Zwitserland nog even niet denken aan de toekomst. In de komende weken zal hij samen met zijn ploeg beslissen of hij in juli zal starten in de Tour de France, voor een mogelijke revanche op Froome. "Daar ben ik helemaal niet mee bezig", zei hij. "Ik ben nu vooral opgelucht dat deze ronde er bijna op zit."