Dumoulin niet voorbij Froome in laatste bergetappe, Nieve boekt dagzege

Dumoulin probeerde op de slotklim enkele keren Froome van zich af te schudden, maar die bleef relatief eenvoudig in zijn buurt.

De ritzege ging naar Mikel Nieve, die al vroeg weg reed uit een omvangrijke kopgroep en onder anderen de als tweede finishende Robert Gesink achter zich liet.

Zondag staat er nog een etappe op het programma in en rond Rome, maar aangezien die vlak is blijft de rangschikking normaal gesproken intact.

Het wordt voor Froome zijn eerste eindzege in de Giro d'Italia en na de Tour de France en de Vuelta a España zijn derde in een grote ronde op rij, waarmee hij legendes Eddy Merckx en Bernard Hinault evenaart.

Rustig

De etappe van zaterdag kende in tegenstelling tot die van vrijdag aanvankelijk een rustig koersverloop. Veel renners probeerden gelijk te demarreren en uiteindelijk kregen 26 man een vrijgeleide van het peloton.

Onder hen waren vier Nederlanders: naast Gesink ook Maurits Lammertink, Koen Bouwman en Bert-Jan Lindeman. Op weg naar de top van de eerste col, de Tsecore, dunde de groep al snel uit. Bovenop waren er nog negen koplopers, onder wie Gesink en zijn ploeggenoot bij Lotto-Jumbo Bouwman.

Gesink kon echter op de tweede beklimming van de dag na een versnelling van Nieve ook niet meer volgen. De Spanjaard van Mitchelton-Scott was de beste klimmer van de groep en kwam alleen boven op de Col de Saint Pantaléon.

Lek

Gesink volgde inmiddels in een eerste achtervolgende groep op ruim twee minuten. Hij reed lek, maar haalde vervolgens al zijn mede-achtervolgers nog in. Alleen Nieve bleef buiten bereik, het verschil was meer dan twee minuten.

In het peloton barste het vuurwerk los op de slotklim in het bergdorp Cervinia. In een ultieme poging zijn titel alsnog te prolongeren ging Dumoulin zes kilometer voor de finish een aantal keer op de pedalen staan, maar Froome keerde steeds op de voor hem zo herkenbare manier terug.

Thibaut Pinot was het grootste slachtoffer van de dag. De Fransman kon het tempo van de toppers op de Tsecore al niet meer bijbenen en verloor zijn derde plaats in het klassement. Die is nu voor de Colombiaan Miguel Angel Lopez.