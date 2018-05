Dumoulin houdt zich in laatste bergrit Giro vast aan grilligheid Froome

"Froome is een renner waar geen peil op te trekken is, dat is deze Giro wederom bevestigd", zegt Sam Oomen, de meesterknecht van Dumoulin. "Laten we hopen dat hij zaterdag weer een 'offdaytje' heeft. We zijn nog vol goede moed. Ik sla van niks meer steil achterover in deze Giro."

Froome greep vrijdag de macht in de Giro door in de zware negentiende etappe op 80 kilometer van de finish aan te vallen en ruim 3 minuten te pakken op Dumoulin. Simon Yates, die 13 dagen de klassementsleider was, verloor bijna 40 minuten op de viervoudig Tour-winnaar.

In de 214 kilometer lange twintigste etappe moeten de renners in de laatste 90 kilometer over 3 cols van de eerste categorie: de Col Tsecore (16 kilometer, gemiddelde stijging van 7,7 procent), de Col de Saint-Pantaléon (16,5 kilometer, gemiddelde stijging van 7,2 procent) en de slotklim naar Cervinia (18,2 kilometer, gemiddelde stijging van 5,3 procent).

"We gaan het zien. Ik ben naar de kloten, maar ik hoop dat iedereen dat is", aldus Dumoulin in Susa, waar de Alpenrit om 10.20 uur begonnen is.

"We hebben wat plannetjes, maar nogmaals: ik ben gewoon naar de kloten. We gaan zien of ik goed genoeg ben om nog iets te doen. Iedereen roept maar dat ik ga aanvallen maar als je niet kunt, kun je niet. Zo simpel is het. Ik hoop dat het nog een spannende dag wordt."

Zoncolan

Froome heeft deze Giro al een keer een zware inspanning een dag later moeten bekopen. Vorige week zaterdag won de 33-jarige Brit de etappe met finish op de mythische Monte Zoncolan, maar in de volgende rit verloor hij 51 seconden op Dumoulin.

Aan die grilligheid van Froome houdt Team Sunweb zich vast, en aan het feit dat het koersverloop deze Giro totaal onvoorspelbaar is.

"Afgelopen maandag heb ik op de rustdag commentaren gelezen dat de drie bergritten die nog op het programma stonden niet nodig waren omdat Yates de Giro ging winnen. Die kranten kunnen allemaal de prullenbak in", stelt Dumoulins ervaren ploegmaat Laurens ten Dam met een glimlach. "Ik wil maar zeggen: er kan nog van alles gebeuren."

Ploegleider Arthur van Dongen wijst er wel op dat de sterke Sky-ploeg van Froome veel ervaring heeft met het verdedigen van een leiderstrui in een grote ronde "Team Sky zal de etappe van zaterdag onder controle gaan houden", zegt hij. "En dan is 40 seconden een behoorlijk gat."

De finish van de beslissende etappe in de Giro - de slotrit van zondag is een criterium door Rome - wordt zaterdag verwacht tussen 16.15 uur en 16.45 uur.