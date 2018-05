'Spectaculaire aanval Froome voelt als beste ritzege Team Sky ooit'

"Op dit moment voelt dit als ons beste ritzege ooit", aldus teambaas Dave Brailsford. "Het was absoluut spectaculair wat de ploeg en Chris hebben laten zien."

De 33-jarige Froome viel vrijdag in de loodzware negentiende etappe al op 80 kilometer van de finish aan. Op de Colle delle Finestre, de op twee na laatste col van de Alpenrit, reed de viervoudig Tour-winnaar weg bij onder anderen Tom Dumoulin en daarna breidde hij zijn voorsprong eigenlijk alleen maar uit.

Op de finish in Bardonecchia had Froome een voorsprong van 3 minuten en 23 seconden op Dumoulin, die nu in het klassement 40 seconden moet goedmaken op de Brit. Die nam de roze trui over van landgenoot Simon Yates, die na een martelgang bijna 40 minuten verloor.

"Het is ongelooflijk wat er vrijdag gebeurd is", zei een dolblije Sky-ploegleider Nicolas Portal. "Natuurlijk hebben we altijd het geloof gehouden dat dit zou kunnen gebeuren. Chris wilde blijven vechten tot het eind, maar er zijn maar een paar kampioenen in de hele wereld die zoiets kunnen presteren. Ruim 3 minuten pakken is bizar."

Planning

Froome begon de voorlaatste bergrit van de 101e editie van de Giro als nummer vier van het klassement met een achterstand van 3 minuten en 22 seconden op de roze trui, waardoor er een voor hem unieke uitgangspositie was.

"Het was fijn dat we niks te verliezen hadden, alleen wat te winnen", aldus Brailsford. "We hebben niet vaak gehad dat we 'vrij' waren om te koersen. Normaal verdedigen we een leiderstrui of proberen we een paar seconden te winnen, dus op een bepaalde manier werkte deze situatie bevrijdend voor ons."

Volgens de teambaas was de aanval van Froome tot in de puntjes voorbereid door de hele ploeg. "Iedereen van Team Sky die in Italië is, stond vrijdag tijdens de etappe langs het parcours om een rol te vervullen."

"Nadat Chris gedemarreerd had, was het vooral een kwestie van genoeg energie bijtanken zodat hij zijn inspanning tot het einde kon volhouden. Dat is gelukt omdat we op dertien verschillende punten mensen hadden neergezet."

Froome moet zaterdag nog één bergrit overleven om na de Tour en de Vuelta ook de Giro op zijn naam te schrijven. Maar na zijn ritzege van vorige week zaterdag op de mythische Monte Zoncolan moest de kopman van Sky een dag later veel terrein prijsgeven. "Het gaat er nu dus om wie het best herstelt voor de etappe van zaterdag", stelde Brailsford.

Salbumatol

De teambaas van de veelbesproken Sky-ploeg ontkwam ook vrijdag in Italië niet aan vragen over de salbutamolzaak van zijn kopman. Tijdens de Vuelta van vorig zijn er verdachte waardes van het antiastmamiddel bij Froome gevonden, waardoor er momenteel een onderzoek naar hem loopt.

De Franse renner Lilian Calmejane, die niet actief is in de Giro, riep Froome via Twitter op om al zijn fysiologische gegevens over de negentiende etappe openbaar te maken. "Het is gewoon logisch dat je transparant bent over je gegevens wanneer de hele wereld twijfelt over je prestaties", schreef Calmejane.

Brailsford benadrukte in Bardonecchia dat hij zeker weet dat de indrukwekkende zege van Froome niet over een paar maanden uit de geschiedenisboeken geschrapt zal worden. "Dat geloof ik 100 procent", zei de Brit.

De twintigste etappe van de Ronde van Italië begint zaterdag om 10.20 uur in Susa en finisht tussen 16.00 en 17.00 uur op 2.000 meter hoogte in Cervinia.