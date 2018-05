Team trots dat Dumoulin bleef knokken ondanks 'solo à la Merckx' Froome

"Ik denk dat we vrijdag wielerhistorie hebben gezien", aldus ploegleider Arthur van Dongen van Team Sunweb, de formatie van Dumoulin. "Het was indrukwekkend wat Froome heeft laten zien, hij was absoluut de sterkste."

De viervoudig Tour-winnaar begon de loodzware negentiende rit als de nummer vier van het klassement op ruim 3 minuten van leider Simon Yates. Een gedurfde solo van 80 kilometer op weg naar Bardonecchia bezorgde Froome niet alleen de ritzege, maar ook de roze trui. Zijn voorsprong op Dumoulin, die 3.23 verloor, is 40 seconden.

De Limburger kreeg vrijdag niet veel hulp in de achtervolging op Froome. Het Groupama-FDJ-duo Thibaut Pinot en Sébastien Reichenbach deed nog wel wat kopwerk, maar Richard Carapaz en Miguel Ángel López - die met elkaar om de winst in het jongerenklassement strijden - bleven alleen maar in het wiel zitten.

"We zijn er trots op hoe Tom de hele etappe desondanks is blijven knokken en overeind is gebleven", zegt Van Dongen. "Het is hartstikke knap dat Tom nog steeds op de tweede plek in het klassement staat."

Bewondering

De lange solo van Froome - die al demarreerde op de Colle delle Finestre, de op twee na laatste klim van de Alpenrit - zorgde voor bewondering in het kamp van Team Sunweb. "Ik heb tijdens de etappe een paar keer gedacht: het lijkt wel de jaren tachtig. Of misschien wel de jaren zeventig", aldus de ervaren klimmer Laurens ten Dam. "Het leek wel een solo à la Eddy Merckx."

"Boven op de Finestre had Froome een voorsprong van een minuutje, dus ik dacht: die gaat toch wel een keer rechtop zitten als ze in de achtervolging gaan samenwerken. Maar het werd echt 80 kilometer man tegen man. En je ziet: je moet Froome nooit afschrijven."

Sam Oomen, die vrijdag naar een knappe tiende plek in het klassement steeg, baalde er na de rit een beetje van dat hij Dumoulin niet meer had kunnen steunen in de jacht op Froome. De 22-jarige Brabander kon op de Finestre net niet met de besten mee en belandde in het groepje achter zijn kopman.

"Ik ben tevreden over hoe ik gereden heb, maar op de momenten dat ik over de teamradio aanmoedigingen voor Tom hoorde dat hij moest blijven rijden, dacht ik wel: nondeju, daar had ik nog bij moeten zitten", aldus Oomen.

"Ik had zo graag het gat tussen Tom en Froome kleiner willen houden, maar het is heel simpel: ik kon op de Finestre niet aanhaken bij de beste vijf mannen. Ik vraag mezelf wel af wat ik anders had kunnen doen, maar daar heb ik eigenlijk geen antwoord op."

Constant

Door de coup van Froome is Dumoulin per saldo alleen maar verder weg van titelprolongatie. Hij stond immers voor de rit van vrijdag op 28 seconden van de roze trui, die toen nog gedragen werd door de vrijdag volledig door het ijs gezakte Yates.

"Ik denk dat Tom de meest constante renner van deze Giro is", stelt Van Dongen. "Maar in de eerste twee weken stuitte hij op een geweldige Yates en vrijdag was Froome echt beresterk."

Zaterdag is er nog één kans om het klassement door elkaar te husselen. In de 214 kilometer lange twintigste etappe van Susa naar Cervinia moeten de renners in de laatste 90 kilometer over drie cols van de eerste categorie.

Ten Dam: "Ik zei donderdag al tegen Tom: 'Wat de uitslag ook wordt, ik geef je een grote knuffel in Rome.' Ik ben sowieso trots op hem en ik denk dat heel Nederland dat mag zijn."