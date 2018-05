Yates geeft na martelgang toe dat hij al dagen uitgeput is

"Nu ik zoveel tijd verloren heb, kan ik het wel zeggen: ik ben nooit meer hersteld na de tijdrit van dinsdag", zei Yates, nadat hij na een martelgang over vier zware cols 38 minuten en 51 seconden na ritwinnaar en nieuwe rozetruidrager Chris Froome over de streep was gekomen.

"Ik was gewoon volledig uitgeput. Tot vandaag heb ik mijn pokerface gebruikt om te verhullen dat ik me slecht voelde, maar sinds dinsdag ben ik al heel vermoeid. Ik heb nog twee dagen kunnen overleven, maar dat is niet genoeg gebleken."

Yates leek lang onaantastbaar in de 101e editie van de Ronde van Italië. De 25-jarige kopman van Mitchelton-Scott was ruim twee weken lang met afstand de beste klimmer in de Giro, wat hem drie ritzeges opleverde.

Donderdag toonde hij voor het eerst een teken van zwakte door 28 seconden te verliezen op Tom Dumoulin en Froome, waardoor hij vrijdag met een voorsprong van 28 seconden op de nummer twee in het klassement Dumoulin begon aan de loodzware etappe door de Alpen.

Trots

Die voordelige marge was razendsnel verdwenen toen Yates op zo'n 85 kilometer van de finish moest lossen uit het peloton, op het moment dat Team Sky bij de beklimming van de Colle delle Finestre het tempo flink opschroefde. Froome begon niet veel later aan een solo van tachtig kilometer die hem het roze opleverde.

"Ik had de aanval van Froome honderd procent verwacht", aldus Yates. "Ik denk dat hij de roze trui nu zal behouden tot en met Rome, al heeft hij vandaag wel heel veel moeten geven. Het is morgen weer een heel lastige dag, daar zal Froome zijn inspanningen van vandaag nog wel even voelen."

Voor Yates zelf staat er in de laatste twee etappes niks meer op het spel. De Engelsman is in het klassement gezakt naar de achttiende plek op bijna 36 minuten van Froome.

"Natuurlijk ben ik heel teleurgesteld dat ik vandaag zoveel tijd verloren heb, maar ik heb nergens spijt van. Voor deze Giro had niemand er geld op durven inzetten dat ik de eindzege zou pakken. Ik ben heel trots op wat ik deze ronde heb laten zien. Ik heb genoten en hoop ooit terug te komen om deze ronde te winnen."