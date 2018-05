Sombere Dumoulin heeft na 'verschrikkelijke dag' weinig geloof in Giro-zege

"Het was een verschrikkelijke dag. Sky was erg sterk vandaag. Er was niets aan te doen. Ik had de benen niet om Froome te volgen, hoewel ik heel goed reed. Maar hij reed supergoed. Ik wist dat Sky met iets speciaals bezig was", aldus Dumoulin.

In finishplaats Bardonecchia kwam Dumoulin uiteindelijk op 3.23 van dagwinnaar Froome binnen, waardoor hij in het klassement als nummer twee veertig seconden toegeeft. Er staat nog één serieuze bergrit op het programma.

"Er zijn vreemdere dingen gebeurd, maar het het wordt heel moeilijk", was het enige wat een zeer teleurgestelde Dumoulin over zijn kansen op de eindzege te zeggen had.

Oude oma

Froome koos met nog tachtig kilometer voor de boeg op de loodzware Colle delle Finestre de aanval. De viervoudig Tour-winnaar pakte vooral in de afdaling tijd op zijn achtervolgers, onder wie dus Dumoulin.

"Bergop reed Froome al bij me weg, maar in de afdaling heb ik twee keer de keuze gemaakt om op Sébastien Reichenbach te wachten, want hij wilde met me rijden. Achteraf was dat misschien een verkeerde keuze."

Dumoulin merkte dat Reichenbach, die in tegenstelling tot mede-achtervolgers Thibaut Pinot, Miguel Ángel López en Richard Carapaz wél bereid was kopwerk te doen, vooral bergaf niet hetzelfde niveau had als hijzelf.

"Ik rij net zo hard naar beneden als Froome en Reichenbach daalt als een oude oma. Ik moest iedere keer op hem wachten. Misschien had ik dat niet moeten doen, maar dan had ik alles in m'n eentje moeten doen."

Drie beklimmingen

Het peloton rijdt zaterdag nog één zware Giro-etappe. Er wordt dan 214 kilometer afgelegd tussen Susa en Breuil-Cervinia met drie beklimmingen van de eerste categorie. Zondag volgt de vlakke slotrit met start en finish in Rome.

Als Froome in de komende dagen standhoudt, dan wint hij na de Tour en de Vuelta zijn derde grote ronde op rij. Daarmee zou de kopman van Sky legendes Eddy Merckx en Bernard Hinault evenaren.