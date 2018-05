Froome na imponerende machtsgreep in Giro: 'Moest wel iets geks doen'

"Ik had moeilijke momenten achter de rug in de Giro, dus ik moest wel iets geks proberen", zei de Brit na de spectaculaire rit waarin hij er met nog tachtig kilometer te gaan vandoor ging op de loodzware Colle delle Finestre.

"Ik denk niet dat ik ooit tachtig kilometer voor het einde heb aangevallen. We hebben deze tactiek gisteravond samen met onze voedingsspecialisten bepaald, want er was een goede voedingsstrategie en uitvoering door iedereen voor nodig."

Froome dankte zijn ploeggenoten van Sky, onder wie Wout Poels. "De ploeg voerde het tempo op de Finestre goed op en bracht me in een goede positie. Het is geweldig om zo te rijden. Zo is wielrennen bedoeld. Als ik had gewacht tot de slotklim, had ik niet zoveel tijd gepakt."

De veelbesproken Froome, die ondanks een salbutamolzaak van start mocht gaan in de Giro, begon bijna drie weken geleden nog slecht aan de Italiaanse rittenkoers. Hij viel twee keer, verloor een paar keer tijd en gaf een flink aantal minuten toe op de leider in het klassement, maar heeft zich nu dus knap teruggevochten.

Drie beklimmingen

Froome nam de leiderstrui over van Simon Yates, die al vroeg compleet door het ijs zakte en niet meer terug te vinden is in de top van het klassement. Tom Dumoulin reed wel sterk, maar is in de algemene rangschikking op veertig tellen van Froome nog altijd de nummer twee.

Het peloton rijdt zaterdag nog één zware Giro-etappe. Er wordt dan 214 kilometer afgelegd tussen Susa en Breuil-Cervinia met drie beklimmingen van de eerste categorie. Dumoulin moet daarin ten aanval als hij zijn titel wil prolongeren.

De Italiaanse rittenkoers eindigt zondag met een vlakke rit met start en finish in Rome, waarin normaal gesproken geen verschillen meer ontstaan.

Als Froome standhoudt, dan wint hij na de Tour en de Vuelta zijn derde grote ronde op rij. Daarmee zou de kopman van Sky legendes Eddy Merckx en Bernard Hinault evenaren.