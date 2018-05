Froome grijpt verrassend roze, Dumoulin blijft tweede na spectaculaire rit

Nadat Yates - die op bijna 39 minuten achterstand binnenkwam - al op de eerste zware klim van de pittige rit moest lossen, ging Froome met nog tachtig kilometer te gaan ten aanval. De viervoudig Tour-winnaar hield solo knap stand en had ruim drie minuten voorsprong op het achtervolgende groepje met Dumoulin.

In de jacht op Froome was de samenwerking tussen Dumoulin, Thibaut Pinot, Miguel Ángel López, Richard Carapaz en Sébastien Reichenbach verre van optimaal, waardoor het gat naar Froome niet kon worden gedicht. De sterk koersende Dumoulin kwam als vijfde over de meet.

De titelverdediger heeft in het klassement als nummer twee nu veertig seconden achterstand op Froome met nog twee ritten te gaan. Pinot is op 4.17 de nummer drie, waardoor de strijd om de eindzege alleen nog tussen Froome en Dumoulin lijkt te gaan.

Dumoulins ploeggenoot en helper Sam Oomen, die een sterke Giro rijdt, finishte knap als achtste. Hij is in het klassement de nieuwe nummer tien op 14.18 en daarmee na zijn kopman de beste Nederlander.

Het peloton rijdt zaterdag nog één zware Giro-etappe. Er wordt dan 214 kilometer afgelegd tussen Susa en Breuil-Cervinia met drie beklimmingen van de eerste categorie. De Italiaanse rittenkoers eindigt zondag met een vlakke rit met start en finish in Rome, waarin normaal gesproken geen verschillen meer ontstaan.

Colle delle Finestre

Het spektakel in de negentiende etappe begon op de Colle delle Finestre, de hoogste berg van deze Giro, waar Team Sky vanaf de voet hard op kop van het peloton reed. Rozetruidrager Yates kwam al snel in de problemen en moest de groep laten gaan.

De achterstand van de Brit werd al snel enkele minuten. Uiteindelijk verloor de kopman van Mitchelton-Scott ruim zestien minuten op de klim die deels over een onverharde weg voerde. Hij was niet de enige renner van naam die schade opliep, want ook Rohan Dennis (zevende in het klassement) en Patrick Konrad (nummer tien) konden het tempo van Sky niet bijbenen.

Als onderdeel van het plan van Sky ging Froome, op dat moment nog de nummer vier van het klassement op 3.22 van Yates, in de aanval. Geen enkele concurrent - ook Dumoulin niet - had een antwoord op de indrukwekkende tempoversnelling van de veelbesproken Brit.

In de kilometers die volgden bleef Dumoulin achter Froome over met Pinot, López, Carapaz en Reichenbach, maar de Limburger moest veel zelf doen en dat was in het voordeel van de koploper. Aan de finish had Froome uiteindelijk voldoende over om de roze trui te pakken.