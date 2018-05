Ploeg Dumoulin blij verrast dat ook Yates slecht moment kan hebben

"Het is een goed teken dat ook Yates een moment van zwakte kan tonen", zegt ploegleider Marc Reef. "Vooral omdat er de afgelopen twee weken eigenlijk niks te doen was aan Yates. Het was proberen te volgen en als hij aanviel, het verschil te beperken."

In de achttiende etappe van donderdag kon Dumoulin meer dan volgen. De titelverdediger viel in de laatste twee kilometer van de slotklim naar skioord Prato Nevoso eerst zelf aan en haakte vervolgens aan toen Chris Froome de versnelling overnam.

Yates moest voor het eerst deze Giro bergop lossen en verloor daardoor de helft van zijn voorsprong op Dumoulin in het algemeen klassement. De Limburger hoeft daardoor vrijdag en zaterdag in de twee laatste bergetappes nog 'slechts' 28 seconden goed te maken.

"Het was voor ons ook een verrassing dat Yates donderdag tijd verloor op Tom", aldus Arthur van Dongen, de collega van Reef. "We hadden natuurlijk van tevoren wel besproken dat Tom het niet moest nalaten aan te vallen als hij een kans zag om het verschil te maken. Dat heeft hij goed aangevoeld en uitgevoerd."

Momentopname

De slechte dag van Yates maakt titelprolongatie van Dumoulin weer een stukje realistischer, maar bij Team Sunweb wijzen ze er ook direct op dat er nog twee lood- en loodzware dagen aankomen.

"We zeggen de hele Giro al dat de twee etappes die nu nog op het programma staan de ronde zullen beslissen en dat blijkt ook zo te zijn", stelt Reef. "Er kan echt nog van alles gebeuren op vrijdag en zaterdag. We staan graag met onze beide voeten op de grond, want we hebben nog niks."

Van Dongen benadrukt dat de etappe van donderdag - met een vlakke aanloop en alleen aan het eind een lastige klim - gunstig was voor Dumoulin. "De slotklim was een lange, gelijkmatige col, die op het einde nog wat afvlakte. Dat was hét moment voor Tom om wat te proberen, want zo'n klim ligt hem goed."

"We zijn natuurlijk hartstikke blij met het resultaat van donderdag, maar het was maar een momentopname. Het kan zomaar zijn dat de rollen vrijdag weer omgedraaid zijn en dat wij weer wat tijd verliezen."

Grindwegen

De 184 kilometer lange negentiende etappe begint vrijdag om 11.50 uur in Venaria Reale en stuurt het peloton over vier zware cols.

Na 92 kilometer doemt de grootste en meest bijzondere hindernis op. De 18,5 kilometer lange Colle delle Finestre is niet alleen heel steil (gemiddelde stijging van 9,2 procent) en heel hoog (2178 meter), maar in de laatste 7,8 kilometer moeten de renners ook nog over een onverharde weg.

"Dat is echt een stuk lastiger dan asfalt", aldus Reef. "Je moet veel meer vermogen leveren om vooruit te komen op een gravelweg. Maar de Finestre ligt halverwege de etappe, dus die klim zal niet voor de beslissing in de etappe zorgen. Maar het gaat wel meewegen richting het einde."

Na de Colle delle Finestre moet het peloton nog een klim van derde categorie naar Sestriere op, waarna een lange afdaling en een stukje vlak volgt. De slotklim naar Bardonecchia (Jufferau) is ruim zeven kilometer lang en heeft een gemiddeld stijgingspercentage van 9,1.