Froome: 'Door zwakke dag Yates komen er nog twee heel explosieve ritten'

"Simon was tot nu toe onaantastbaar in deze Giro, maar donderdag toonde hij voor de eerste keer een klein teken van zwakte", aldus Froome. "De concurrentie heeft dat natuurlijk ook gezien, dus er zullen de komende twee dagen nog een paar heel explosieve etappes aankomen."

De 33-jarige Brit was er in de achttiende etappe verantwoordelijk voor dat Yates voor de eerste keer in deze Ronde van Italië moest lossen bergop.

De klassementsleider kon nog aanhaken toen zijn grootste rivaal Tom Dumoulin op een kilometer of twee van de finish in skioord Prato Nevoso een stevige aanval plaatste, maar de versnelling van Froome was hem teveel. Yates verloor daardoor in het klassement de helft van zijn voorsprong (28 seconden) op nummer twee Dumoulin.

"Ik zag in de laatste kilometers een mogelijkheid om een versnelling te plaatsen, vooral om even te testen hoe iedereen ervoor stond", zei Froome. "Ik had geen idee dat Simon op dat moment aan zijn limiet zat."

"Maar toen ik me na mijn demarrage even omdraaide, zag ik dat alleen Dumoulin en Domenico Pozzovivo nog in mijn wiel zaten. Ik had absoluut niet verwacht dat Simon degene zou zijn die moest lossen door mijn aanval."

Poels

Froome, Dumoulin en Pozzovivo sloten vervolgens aan bij Wout Poels, die al eerder was weggereden uit de groep met favorieten. De Nederlandse ploegmaat van Froome was zo een perfecte springplank voor zijn kopman.

"Dat plan hadden we op de laatste klim besproken", aldus Froome. "Wout voelde zich goed en dus beslisten we samen dat hij zou aanvallen en dat ik zou kijken of ik de oversteek zou kunnen maken. Die tactiek werkte uiteindelijk heel goed."

Froome boekte mede daardoor zelf ook 28 seconden tijdwinst op Yates, waardoor de nummer vier van het klassement nu een achterstand van 3 minuten en 22 seconden heeft op de rozetruidrager. Het podium blijft in zicht voor de kopman van Team Sky, en heel misschien zelfs nog wel meer.

"We zullen zien wat er nog allemaal kan gebeuren deze Giro. Er komen nog twee héél zware dagen aan. Eén ding is zeker: er is vrijdag en zaterdag nog heel veel om voor te koersen."

Vier cols

De 184 kilometer lange negentiende etappe begint vrijdag om 11.50 uur in Venaria Reale en stuurt het peloton over vier zware cols.

Na bijna 111 kilometer bereiken de renners op de top van de Colle delle Finestre - die deels over onverharde wegen voert - het hoogste punt van deze Giro (2178 meter).

De slotklim naar Bardonecchia (Jufferau) is ruim zeven kilometer lang en heeft een gemiddeld stijgingspercentage van 9,1.