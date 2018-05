Van Emden had eigenlijk niet in kopgroep willen zitten in zware Giro-rit

"Het klinkt misschien stom, maar ik wilde niet meezitten in de vlucht", zei Van Emden na de finish. "Het was een rit waarin ik niks te zoeken had."

De kopgroep van twaalf man, met ook sprinter Boy van Poppel, kreeg ruim een kwartier voorsprong van het peloton. Van Emden kwam als achtste over de finish, 3.22 minuten achter de Duitse winnaar Maximilian Schahmann.

Lotto-Jumbo had liever een betere klimmer in de kopgroep gehad. "Ik sprong mee om de andere jongens wat te helpen, het in gang te houden voor de jongens die beter bergop rijden, maar ineens waren we weg", aldus Van Emden.

Tijdrit

Dinsdag was Van Emden nog diep gegaan in de tijdrit, waarin hij vierde werd. "Die tijdrit zat nog in mijn benen, ik was gewoon niet goed."

"Als ik echt goede benen zou hebben gehad, durf ik nog te zeggen dat ik misschien wat verder zou zijn gekomen", zei de 33-jarige renner die vorig jaar nog een tijdrit in de Giro won. "Maar winnen was onmogelijk, want daarvoor zaten er te goede klimmers in deze groep."

Lotto-Jumbo boekte deze Giro één etappezege. De Italiaan Enrico Battaglin schreef de vijfde etappe op zijn naam.

De komende twee dagen staan er voor de renners zware bergritten op het programma, waarin meerdere bergen moeten worden beklommen. De Giro eindigt zondag met een vlakke etappe in Rome.