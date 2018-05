Yates: 'Misschien was het verkeerde tactiek om verdedigend te koersen'

"Misschien was het de verkeerde tactiek om te verdedigen en moet ik de komende twee dagen weer gaan aanvallen", aldus Yates, die zijn voorsprong in het klassement op Dumoulin gehalveerd zag worden naar 28 seconden.

"De aanvallende tactiek heeft tot nu toe heel goed gewerkt deze Giro, dus misschien moeten we daar maar weer op terugvallen."

De 25-jarige Yates was in de eerste zeventien etappes van de Ronde van Italië heer en meester als het bergop ging, maar donderdag toonde hij zijn eerste moment van zwakte. Een aanval van Dumoulin op minder dan twee kilometer van de finish kon de Brit nog pareren, maar op een volgende demarrage van Chris Froome had hij geen antwoord.

"Ik voelde me best goed, maar kon gewoon niet mee bij die laatste versnelling, en dat is oké", zei Yates. "Ik heb nog steeds de roze trui in mijn bezit. Ja, mijn voorsprong is niet zo groot meer, maar aan het begin van deze rit had ik ook geen heel groot gat op Dumoulin. Als dit mijn off-day was, dan is het prima."

Vertrouwen

Yates benadrukte in skioord Prato Nevoso dat de achttiende rit meer op het lijf van Dumoulin en Froome was geschreven, omdat er een lange vlakke aanloop was gevolgd door één lastige slotklim.

"Dumoulin is meer dan alleen een tijdrijder, hij is een heel sterke renner. Dus het is geen wet dat hij altijd tijd op mij verliest in de bergen. Dat heeft hij vandaag laten zien, maar een rit als die van morgen ligt mij juist weer veel beter."

Vrijdag en ook zaterdag staan er namelijk bergritten met een opeenvolging van zware cols op het programma, voordat de Giro op zondag eindigt met een vlakke rit in Rome.

"Ik denk niet dat mijn optreden in de etappe van vandaag mijn zelfvertrouwen zal aantasten, want ik weet dat de komende twee ritten veel beter zijn voor mij", aldus Yates. "Doordat er meerdere cols zijn, zullen de anderen vermoeider zijn in de finale en dat zal mij helpen."

De negentiende etappe van de Giro gaat over 184 kilometer van Venaria Reale naar Bardonecchia. Onderweg liggen er drie cols, waarbij de deels onverharde en ruim tweeduizend meter hoge Colle delle Finestre de zwaarste is. De slotklim van eerste categorie is ruim zeven kilometer lang en heeft een gemiddeld stijgingspercentage van 9,1.