Dumoulin durft zich niet rijk te rekenen na verrassend tijdverlies Yates

De titelverdediger viel op de slotklim naar Prato Nevoso aan, maar zag zijn aanval worden gepareerd door Yates. Vervolgens ging Chris Froome er vandoor, waarna nummer drie Domenico Pozzovivo en Dumoulin volgden. Yates kon niet mee.

Dat verraste ook Dumoulin, die tot nu toe bergop steeds zijn meerdere moest erkennen in de 25-jarige Brit. "Ik had niet door dat hij niet kon volgen. Ik dacht: ik ga achter Froome en Pozzovivo aan en toen zag ik dat hij gelost was."

Waar de achterstand van de wereldkampioen tijdrijden voor de rit nog 56 seconden was, is dat nu nog maar 28 seconden. "Mooi", reageerde Dumoulin. "We hebben nog twee bergritten te gaan, al zijn die niet vergelijkbaar met deze. We gaan wel zien wat er gebeurt."

Schachmann

De klassementsmannen deden donderdag niet mee om de ritzege. Die ging naar de Duitser Maximilian Schachmann, die de beste was van een groep vluchters. Desondanks maakten de klassementsrenners er een fraaie strijd van, met Dumoulin als grote morele winnaar.

De kopman van Team Sunweb voelde zich naar eigen zeggen de hele dag al goed. "Ik was een beetje moe, maar ik denk dat iedereen dat was. Ik voelde me goed, maar sukkelde daarna wat in slaap omdat het zo'n saaie rit was. In de finale kon ik me weer oprichten. Het was een mooie dag."

De komende twee dagen staan er voor de renners twee zware bergritten op het programma, waarin meerdere bergen moeten worden beklommen. De Giro eindigt zondag met een vlakke etappe.