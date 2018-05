Dumoulin halveert achterstand op Yates, Schachmann wint Giro-etappe

Dumoulin pakte op de slotklim 28 seconden op Yates, die voor het eerst deze Giro een mindere dag had. Met nog twee bergritten en een vlakke etappe voor de boeg heeft de titelverdediger nog 28 tellen achterstand op de Brit.

Quick-Step Floors-renner Schachmann was de beste van twaalf vluchters, die in de rit over 196 kilometer naar Prato Nevoso ruim tien minuten voor de groep favorieten eindigden. Vlak achter de Duitser werd de Spanjaard Ruben Plaza tweede, voor de Italiaan Mattia Cattaneo.

Ook Jos van Emden en Boy van Poppel behoorden tot de kopgroep, maar de Nederlanders moesten al vroeg op de slotklim lossen. Van Emden werd nog achtste, Van Poppel werd ingelopen door de eerste renners van het peloton.

Aanval

Terwijl de kopgroep al lang en breed over de finish was, brandde in het peloton de strijd om de topklasseringen in het algemeen klassement los. Bij een eerste aanval van Dumoulin kon Yates nog volgen.

Toen even later Chris Froome het probeerde, konden alleen Dumoulin en Domenico Pozzovivo, de nummer drie van het klassement, aansluiten. Yates kon niet antwoorden en verloor in de laatste kilometers bijna een halve minuut.

Froome had zijn teamgenoot Wout Poels al vooruitgestuurd. De Limburger kon tempo maken voor het groepje van Froome, Dumoulin en Pozzovivo, maar sloeg even later een verkeerde weg in.

De andere drie renners zagen net op tijd dat Poels de verkeerde kant op reed, en reden met zijn drieën naar de finish. Dumoulin werd dertiende in de daguitslag en zal met goede hoop op een nieuwe eindzege aan de laatste drie etappes beginnen.

Vrijdag rijdt het peloton over 184 kilometer van Turijn naar Monte Juffrau. Onderweg zijn er drie stevige beklimmingen, waarna de finish ligt op een klim van eerste categorie.