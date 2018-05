Giro-leider Yates op zijn hoede voor Dumoulin in laatste etappes

"Het is niet aan mij om aan te vallen en agressief te koersen", aldus de 25-jarige Yates, die zondag in Rome zijn eerste eindzege in een grote ronde hoopt te vieren.

"Ik heb een voorsprong van bijna een minuut, dus ik zal Dumoulin en de andere klassementsrenners in de gaten houden en proberen verdedigend te rijden."

Yates start donderdag in Abbiategrasso met een voorsprong van 56 seconden op de nummer twee in het klassement, Dumoulin. Het gat met de nummer drie Domenico Pozzovivo (3 minuten en 11 seconden) en de nummer vier Chris Froome (3.50) is al veel groter.

Skioord

De 196 kilometer lange achttiende etappe is op papier de minst lastige van de laatste drie bergritten. Na een grotendeels vlakke aanloop is er één grote hindernis; de slotklim naar skioord Prato Nevoso. De col van eerste categorie is 13,9 kilometer lang en heeft een gemiddeld stijgingspercentage van 6,9.

Vorig jaar liet Dumoulin in de Giro zien dat een dergelijke bergetappe hem goed ligt door de veertiende rit met finish in Oropa te winnen. Het profiel van die etappe is bijna identiek aan het profiel van de rit naar Prato Nevoso.

"De etappe van donderdag is goed voor Dumoulin, en ook voor Pozzovivo", zegt Yates. "Het is een lange, gelijkmatige slotklim."

"Ik verwacht een lastige dag, zoals elke dag in deze Giro lastig is geweest. Ik denk niet dat dat opeens gaat veranderen. Ik hoop dat iedereen moe is, want ik ben dat zeker."

Kopgroep

De kopman van Mitchelton-Scott, die donderdag voor de twaalfde dag op rij in de roze leiderstrui start, kan niet ontkennen dat hij de eindzege in de Giro bijna kan ruiken.

"Nu de ronde tegen zijn eind loopt, voel ik dat ik steeds dichter bij de eindzege kom, maar ik weet ook dat er nog drie heel zware dagen aankomen", aldus Yates, die niet verwacht dat hij donderdag zijn vierde ritzege van deze ronde zal boeken. "Ik denk dat de kopgroep eindelijk een keer om de winst zal strijden."

De achttiende etappe van de Giro begint donderdag om 12.10 uur. De finish wordt verwacht tussen 17.00 en 17.30 uur.