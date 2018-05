Van Poppel baalt dat hij harde werk van ploeg niet kan belonen

"Ik gokte erop om de sprint eerder aan te gaan dan Viviani in de hoop dat ik hem zo kon verslaan", aldus Van Poppel. "Ik had ook in zijn wiel kunnen blijven om vervolgens naar de slachtbank te worden geleid, maar op 250 meter van de finish dacht ik: ik begin met sprinten en dan zien we het wel."

Viviani toonde woensdag andermaal aan dat hij de beste sprinter is in deze Giro door zijn vierde ritzege te boeken. Van Poppel eindigde voor de vijfde keer in de top vijf, na eerder al twee vijfde plaatsen, een derde plek en een tweede plek bij elkaar te hebben gesprint.

De 24-jarige renner van Lotto-Jumbo dacht voor de start van de zeventiende etappe nog dat de kans op een massasprint heel klein was in de heuvelachtige overgangsrit van Riva del Garda naar Iseo.

"Het was ook een heel lastige dag, ik heb ontzettend afgezien. Op de eerste klim werd ik samen met dertig of veertig anderen al gelost. Daarna kon ik er op de volgende twee heuvels net aan blijven hangen. Vervolgens heb ik tegen de ploeg gezegd dat ik me wat beter voelde en hebben we het initiatief genomen."

Trots

Het was inderdaad Lotto-Jumbo dat er samen met de ploeg van Sam Bennett (BORA-hansgrohe) verantwoordelijk voor was dat geen enkele kopgroep echt veel ruimte kreeg en dat er een massasprint volgde in Iseo.

"We hebben vandaag echt laten zien dat we een ploeg zijn", aldus Van Poppel. "Ik ben heel trots op het team en ik had mijn ploeggenoten graag beloond voor hun harde werk. Maar dat is wielrennen, je verliest vaker dan dat je wint."

Ploegleider Grischa Niermann had geen klachten over het rijden van Van Poppel. "Danny heeft het goed gedaan. Hij is vroeg aangegaan, maar op waarde geklopt."

Van Poppel en de andere sprinters krijgen normaal gesproken nog één kans deze Giro: zondag in de slotrit in Rome. Donderdag, vrijdag en zaterdag zijn er bergetappes in het noorden van Italië.