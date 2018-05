Ritwinnaar Viviani is Van Poppel dankbaar voor vroeg aangaan sprint

"In de aanloop naar de sprint vroeg ik mijn ploeggenoten om me zo goed mogelijk in positie te brengen", zei Viviani nadat hij in Iseo in de stromende regen als eerste over de streep was gekomen.

"Toen Van Poppel de sprint aanging, wist ik dat het te vroeg was. Dat was eigenlijk perfect voor mij. Ik kon in zijn wiel springen en hem voorbij snellen."

De Italiaan van Quick-Step Floors verwees Sam Bennett en Niccolo Bonifazio naar de overige podiumplaatsen. Van Poppel finishte als vierde.

Heuvelachtig

Vooraf was het maar zeer de vraag of de zeventiende etappe van Riva del Gardia naar Iseo zou uitdraaien op een massasprint. Het heuvelachtige parcours leek juist ideaal voor vluchtgroepjes om weg te blijven.

"We wisten dat het een lastige etappe zou worden", gaf Viviani aan. "De kopgroep bestond uit heel sterke renners. Maar Bora-Hansgrohe (voor Bennett) en Lotto-Jumbo (voor Van Poppel) hebben het de hele dag onder controle gehouden."

Quick-Step Floors besloot juist om geen initiatief te nemen, zodat de paarse puntentrui van Viviani niet in gevaar kon komen. "We wilden niet dat Bennett punten zou pakken en hebben daarom een beetje met onze tegenstanders gespeeld", aldus de 29-jarige Italiaan. "Ik denk dat we dat goed gedaan hebben."

Van de zes massasprints deze Giro werden er vier gewonnen door Viviani. Twee keer ging de Ier Bennett met de zege aan de haal. De sprinters krijgen alleen zondag bij de slotetappe in Rome nog een kans op succes.