Viviani sprint naar vierde ritzege in Giro, Yates blijft leider

De 24-jarige Van Poppel ging in de sprint wel even aan kop, maar hield in de regen niet stand in de straten van Iseo. Naast Viviani gingen de Ier Sam Bennett (tweede) en de Italiaan Niccolo Bonifazio (derde) de Nederlander voorbij.

In de top van het algemeen klassement veranderde niets. Simon Yates behield de roze leiderstrui met 56 seconden voorsprong op titelverdediger Tom Dumoulin, die tweede staat.

Donderdag kan Dumoulin wel proberen dichter bij Yates te komen. De achttiende etappe, over 196 kilometer van Abbiategrasso naar Prato Nevoso, is vlak, maar finisht berop. Vrijdag en zaterdag staan er bergetappes op het programma, waarna de Giro zondag eindigt met een vlakke rit van en naar Rome.

Poels

De rit van woensdag was heuvelachtig en 155 kilometer lang. Op papier was er kans op een succesvolle vlucht en dat was meteen na de start in Riva del Garda merkbaar. Tal van renners probeerden weg te komen, maar het peloton greep ze steeds snel terug.

Op de enige (gecategoriseerde) klim van de dag ontstond wel een kopgroep van acht renners, onder wie Wout Poels. De Nederlander had zijn Franse Sky-ploeggenoot Kenny Elissonde bij zich.

Niet alle renners hielden stand in de kopgroep, die steeds kleiner werd. Ondertussen controleerden de sprintersploegen, waaronder Lotto-Jumbo, het peloton en op elf kilometer van de meet waren alle vluchters ingerekend.

Lammertink

In de laatste kilometers probeerden een aantal renners toch nog een massasprint te voorkomen. Robert Gesink reed met vier andere renners even aan de leiding en daarna probeerde Maurits Lammertink het solo. De Nederlander van Katusha werd op drie kilometer van de meet opgeslokt door het peloton dat zich opmaakte voor de sprint.

Omdat het in finishplaats Iseo hard regende werd het nog even gevaarlijk, maar een valpartij bleef uit in de sprint waarin Van Poppel als eerste aanging. De renner van Lotto-Jumbo werd al snel voorbijgegaan door Viviani, die zo zijn vierde zege van deze Giro boekte en de 35e van Quick-Step Floors van 2018.