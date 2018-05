Ploeg Dumoulin blijft hopen op slechte dag rozetruidrager Yates

"Vooral etappe negentien en twintig op vrijdag en zaterdag zijn dusdanig lastig, zeker aan het einde van de derde week van een grote ronde, dat er nog heel veel kan gebeuren", zegt Team Sunweb-ploegleider Marc Reef. "We kijken nog steeds naar boven, naar Yates. We hopen dat hij een keer een slechte dag gaat krijgen."

Dumoulin eindigde dinsdag in de zestiende etappe, een vlakke tijdrit van 34,2 kilometer, als derde. Hij was 1 minuut en 15 seconden sneller dan Yates, waardoor het verschil tussen de nummer één en twee in het algemeen klassement is teruggebracht naar 56 seconden.

"Het lag in de lijn der verwachting dat Yates de lijn van de afgelopen weken door zou trekken en de roze trui zou behouden", aldus Reef. "Maar wij kunnen ermee verder dat Tom op minder dan een minuut staat. We kunnen met frisse moed naar de komende dagen toe werken."

"Het blijft sport, er is altijd van alles mogelijk. Twee jaar geleden had ook niemand verwacht dat Steven Kruijswijk nog de roze trui zou verliezen, maar dat gebeurde toch twee dagen voor het einde", doelt de ploegleider op de val van de renner van Lotto-Jumbo in de negentiende etappe, waardoor hij bijna vijf minuten en de leiding in het klassement verloor. "Tot Rome blijven we er alles aan doen."

Geen supergevoel

Reef zag samen met zijn collega Arthur van Dongen vanuit de volgauto achter Dumoulin dat de wereldkampioen dinsdag op een parcours dat niet helemaal op zijn lijf geschreven was minder soepel dan normaal reed in een tijdrit.

"Het ging goed, maar het supergevoel ontbrak bij Tom. Dat is het verschil tussen ritwinst en een derde plek", stelt Van Dongen.

"Maar op dit parcours, dat echt een parcours was voor de specialisten van een vlakke tijdrit, heeft Tom er het maximaal haalbare uit gehaald. Ja, het wordt nu een lastig verhaal om de Giro te winnen, maar Tom ligt wel nog meer op koers voor de tweede plek en dat is ook heel knap."

Reef wijst er ook op dat Dumoulin in de langste tijdrit van deze Giro veel tijd pakte op Domenico Pozzovivo (1.58) en Thibaut Pinot (2.57), de renners die voor de zestiende etappe respectievelijk derde en vierde stonden in het klassement.

"Het was werken voor Tom en dat past niet direct bij hem. Zelf zei hij dat het voelde alsof hij twee blokken beton onder zijn lijf had zitten. Maar de andere klassementsrenners hadden het nog lastiger. Wat dat betreft was het een best goede dag en hadden we een tevreden gevoel na de tijdrit."

Bergetappes

Feit is wel dat de eerste twee weken van de Giro geen aanleiding geven om te geloven dat Dumoulin in een van de komende drie bergetappes tijd gaat pakken op Yates. De 25-jarige Brit is met afstand de beste klimmer in de ronde.

"We moeten uiteraard na gaan denken over een plan om Yates aan te gaan vallen, maar we moeten ook reëel zijn en zeggen dat het heel moeilijk gaat worden", aldus Van Dongen.

"We gaan met elkaar zitten om te kijken waar de kansen liggen voor Tom op donderdag, vrijdag en zaterdag", vult Reef aan. "Maar uiteindelijk ben je zo goed als je concurrenten toelaten. Je kunt zoveel plannen maken als je wilt, maar de benen van de renners zullen beslissend zijn."

De zeventiende etappe van woensdag is op papier een rit voor de sprinters of de aanvallers. De overgangsetappe van 155 kilometer van Rivo del Garda naar Iseo begint om 13.25 uur. De finish wordt tussen 17.00 uur en 17.30 uur verwacht.