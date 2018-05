Dennis blij met revanche voor nederlaag tegen Dumoulin in Jeruzalem

"Ik hoopte voor de Giro op twee tijdritzeges in deze ronde, maar dat plan mislukte in Jeruzalem. Deze etappe was ook een belangrijk doel voor mij en het voelt goed dat ik tijdrijders als Tony Martin en Tom Dumoulin verslagen heb", aldus Dennis.

De 27-jarige Australiër was in de eerste etappe - een technische chronorace van 9,7 door Jeruzalem - slechts twee seconden langzamer dan ritwinnaar Dumoulin.

Dinsdag was Dennis in de 34,2 kilometer lange en overwegend vlakke tijdrit van Trento naar Rovereto 22 tellen sneller dan zijn eeuwige rivaal uit Limburg, die als derde eindigde. Martin werd tweede op veertien seconden van de dagwinnaar.

Het duurde even voordat Dennis doorhad dat hij met precies veertig minuten de snelste tijd had neergezet in het noordoosten van Italië.

"Om de een of andere reden dacht ik dat Martin een tijd van 39.40 had gereden, dus ik dacht even dat ik van hem verloren had. Maar toen ik richting de finish reed, schreeuwde mijn ploegleider Marco Pinotti in mijn oor en vervolgens werd me verteld dat ik de snelste tijd had. Dat was een fijne verrassing."

Top tien

Zijn tweede ritzege in een grote ronde - in 2015 won Dennis in Utrecht de openingstijdrit van de Tour de France - zorgde er ook voor dat de kopman van BMC in het algemeen klassement met stip steeg van de elfde naar de zesde plek. Zijn achterstand op rozetruidrager Simon Yates is 5 minuten en 4 seconden.

Dennis is in het tweede jaar van een vierjarenplan om te kijken of hij zich van gespecialiseerd tijdrijder om kan turnen tot klassementsman. Een goede einduitslag in deze Giro is daarom heel belangrijk voor hem, ook omdat hij vorig jaar in de Ronde van Italië en de Ronde van Spanje moest opgeven.

"Het is een mooie bonus dat ik vandaag weer terug ben gekomen in de top tien van het klassement, want een toptienplaats in Rome is deze hele ronde al mijn doel", stelde de Australiër. "Tot nu toe ben ik heel blij met mijn optreden in deze ronde, maar er zijn nog voldoende renners die mijn toptienplek kunnen bedreigen, zeker als ik in een van de laatste drie bergetappes een slechte dag heb."

"Strijden om een klassement in de derde week van een grote ronde is nieuw voor mij. Het gaat heel zwaar worden, het gaat veel pijn doen, maar als ik blijf doen wat ik de afgelopen twee weken heb gedaan, moet ik mijn plek in de top tien kunnen verdedigen."

De Giro gaat woensdag verder met een etappe van 155 kilometer tussen Riva del Garda en Iseo. Het eerste deel is heuvelachtig en het laatste deel is licht glooiend, waardoor het een dag lijkt voor de sprinters of de aanvallers.