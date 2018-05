Dumoulin: 'Moet wonder gebeuren om Yates nog te achterhalen'

"Yates staat er gewoon supergoed voor", aldus Dumoulin. "Hij rijdt vandaag relatief gezien ook een betere tijdrit dan ik. Dat betekent dat zijn vorm geweldig is en dat er een wonder moet gebeuren wil ik mijn achterstand op hem nog goedmaken."

De 27-jarige Limburger eindigde dinsdag in de 34,2 kilometer lange en bijna volledig vlakke tijdrit van Trento naar Rovereto als derde, op 22 seconden van dagwinnaar Rohan Dennis. Yates, die de dag begon met een voorsprong van 2 minuten en 11 seconden op Dumoulin, verloor in de tijdrit 1 minuut en 15 seconden op de wereldkampioen in deze discipline.

Met nog twee relatief vlakke etappes en drie bergritten in de laatste vijf dagen van de Giro lijkt alleen een slechte dag de 25-jarige Yates nog van zijn eerste eindzege in een grote ronde af te kunnen houden.

"Heb je de afgelopen twee weken gekeken naar de koers?", zei Dumoulin met een glimlach op de vraag of hij verwacht dat hij donderdag in de rit naar de top van Prato Nevoso tijd kan pakken op de rozetruidrager. "Volgens mij liggen de aankomsten bergop Yates net een tikkeltje beter dan mij."

"Zoals de verhoudingen nu zijn, zal Yates twee keer zo hard aanvallen als ik een aanval plaats bergop. Natuurlijk zal ik elke dag blijven vechten, ik geef absoluut niet op, maar op dit moment is Yates gewoon te sterk voor me."

Geen superdag

Dumoulin, die tweeënhalve week geleden de openingstijdrit van 9,7 kilometer in Jeruzalem op zijn naam schreef, was niet helemaal tevreden over zijn optreden in de langste chronorace van deze Giro.

"Ik hoopte natuurlijk op meer. Ik heb een solide tijdrit gereden, maar het was absoluut niet een van mijn beste ritten."

"Ik begon zoals ik altijd doe, een beetje behoudend. Bij de ene tijdrit kun je dan nog flink versnellen in het tweede deel en bij een andere tijdrit lukt dat niet. Vandaag was het 't laatste, ik werd alleen maar slechter richting het einde."

Mede daardoor kon Dumoulin niet zijn tweede ritzege van deze Ronde van Italië bijschrijven. "Dat vind ik erg jammer. Ik had graag gewonnen, maar er waren er twee beter", doelt hij op Dennis en de Duitser Tony Martin. "Ik had geen superdag. Het kan niet altijd raak zijn."