Rozetruidrager Yates gaat defensiever rijden na beperkt verlies in tijdrit

De 25-jarige Brit heeft in de rangschikking een voorsprong van 56 seconden op Tom Dumoulin, die tijdens de ruim 34 kilometer lange tijdrit genoegen moest nemen met plek drie.

De Limburgse wereldkampioen tijdrijden moest behalve ritwinnaar Rohan Dennis ook de Duitse oud-wereldkampioen Tony Martin voor zich dulden. Yates klokte de 22ste tijd, op 1.37 minuut van Dennis.

"Ik ben hier heel blij mee. Ik had direct een goed ritme en reed lekker", zei Yates na afloop. "In de laatste tien kilometer kreeg ik het zwaar. Ik ben wel duizend keer gestorven, maar heb volgehouden. Dit is absoluut de beste lange tijdrit die ik ooit gereden heb."

Defensief

Yates had niet verwacht dat hij ook na de tijdrit nog in de roze trui zou mogen starten. "Dit verandert een hoop, ik hoef geen tijd meer te pakken. Ik zal mijn tactiek aanpassen voor de komende dagen. Helaas voor de fans ga ik een stuk defensiever rijden."

De coureur van Mitchelton-Scott won deze editie van de Giro al drie ritten, maar zal zich vermoedelijk vooral op Dumoulin gaan richten. "Tom is de enige die binnen een minuut staat. De rest heeft een veel grotere achterstand. We zullen de komende dagen wel verder kijken."

Yates is er ondanks zijn goede uitgangspositie en vorm nog lang niet zeker van dat hij voor het eerst een grote ronde gaat winnen. "Iedereen die binnen tien minuten staat van mij is nog gevaarlijk. Dit is de Giro, er gebeuren een heleboel gekke dingen in deze koers. Hopelijk heb ik geen slechte dagen voordat we in Rome aankomen."

Woensdag staat er een relatief eenvoudige etappe op het programma. Vanaf donderdag trekt het peloton drie dagen op rij de bergen in.