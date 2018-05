Van Emden heeft er vrede mee dat hij ritzege misloopt in Giro-tijdrit

"Ik kan mezelf niks verwijten", aldus Van Emden. "Zelfs op de stukken die mij niet lagen deed ik het goed."

"Ik heb een beetje ingehouden voor het klimmetje op tien kilometer van de finish, want dat was de plek waar ik mogelijk zou kunnen instorten. Maar ik bleef ook daar goed doorrijden, dus ik ben gewoon tevreden."

Van Emden pakte vorig jaar op de laatste dag van de Giro in een vlakke tijdrit van 29,3 kilometer de mooiste zege uit zijn loopbaan door vijftien seconden sneller te zijn dan eindwinnaar Tom Dumoulin.

Hotseat

De renner van Lotto-Jumbo kreeg dinsdag in de chronorace van 34,2 kilometer van Trento naar Rovereto wederom een vlak parcours voor de wielen dat hem op papier zou moeten liggen.

Toen Van Emden over de streep kwam, was hij met een tijd van 40 minuten en 27 seconden ook de snelste, maar terwijl de Zuid-Hollander op weg was naar de 'hotseat' kon hij al rechtsomkeert maken omdat de Duitser Tony Martin dertien seconden sneller was.

"Ach, beter dat ik nu al geklopt word dan dat de laatste renner mij nog van de zege houdt", glimlachte Van Emden, die al om 14.08 uur van start ging, bijna tweeënhalf uur voor de voorlaatste starter en topfavoriet Dumoulin (16.27 uur).

"Ik sta hier nu niet verschrikkelijk te balen. Ik kwam natuurlijk om te winnen, maar vandaag was er iemand sneller. Ik denk dat Dumoulin ook nog wel onder mijn tijd zal duiken, maar dat maakt me niet heel veel meer uit. Ik wil winnen of anders niet. En dat is vandaag niet gelukt."