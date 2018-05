Dumoulin derde in tijdrit Giro, Yates behoudt roze trui

Klassementsleider Simon Yates hield de schade in de zestiende etappe beperkt ten opzichte van Dumoulin. De Brit heeft met vijf ritten te gaan een voorsprong van 56 seconden op de titelverdediger.

Dumoulin had 40 minuten en 22 seconden nodig voor de tijdrit over 34,2 kilometer. Yates (41.37) verloor ruim een minuut maar hield nog een flinke marge over. Dennis was met 40.00 veruit de snelste.

In de strijd om de podiumplaatsen deed Dumoulin wel goede zaken. Hij pakte tijdwinst op al zijn concurrenten. Jos van Emden werd vierde in de daguitslag, achter Dennis, Tony Martin en Dumoulin.

Hotseat

Van Emden, die vorig jaar nog de lange tijdrit in de Giro op zijn naam schreef, had met 40.27 even de snelste tijd in handen. De Duitser Martin verdrong de Nederlander van Lotto-Jumbo al snel uit de 'hotseat' met 40.14.

De renner van Katusha-Alpecin kon de leiding lange tijd behouden, ook omdat het na zijn tijdrit begon te regenen op het laatste deel van het parcours.

Toen de top tien van het algemeen klassement aan de tijdrit tussen Trento en Roverto begon, was het weer droog. De Australische specialist Dennis dook met 40.00 ruim onder de tijd van Martin.

Kort daarna kwam de eerste tussentijd van Dumoulin door. Bij het eerste meetpunt was de Limburger slechts vierde, met een achterstand van zeventien seconden op Dennis. Yates was op dat punt slechts twintig seconden trager dan de wereldkampioen tijdrijden.

Dumoulin verbeterde zich onderweg iets en had de derde doorkomsttijd bij het tweede meetpunt. Yates volgde daar inmiddels op 48 seconden van de kopman van Team Sunweb. Uiteindelijk gaf de Brit 1.15 minuut toe op zijn belangrijkste rivaal, waardoor de beste klimmer van deze Giro met een gerust hart aan de laatste vijf etappes begint.

Straf Aru

Fabio Aru reed naar een knappe zesde plek, maar kreeg van de organisatie een tijdstraf van twintig seconden omdat hij ongeoorloofd had samengewerkt met ploeggenoot Diego Ulissi van UAE Emirates. Daardoor werd Aru achtste in de daguitslag. Ulissi kreeg een straf van twee minuten.

Woensdag staat er een heuvelachtige etappe van 155 kilometer met een vlak slot op het programma, waarin de klassementsrenners normaal gesproken weinig kans hebben om de roze trui van Yates af te pakken.

Dat is wel anders in de zware bergritten van donderdag, vrijdag en zaterdag. Zondag eindigt de Giro met een vlakke rit naar Rome.