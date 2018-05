Ploegleider Reef vindt dat Dumoulin beter is dan vorig jaar in Giro

"Ik denk dat je mag concluderen dat Tom iets beter is dan vorig jaar in de Giro", zegt Reef in gesprek met NUsport. "Dat zie je vooral bergop. Vorig jaar verloor hij altijd tijd in de lastige bergritten en nu houdt hij de schade beperkt."

"Er is deze editie van de Giro alleen één iemand veel beter dan de rest", doelt de ploegleider van Team Sunweb op rozetruidrager Simon Yates. "Als je Yates weghaalt, staat Tom na twee weken gewoon aan de leiding in het klassement, terwijl de Giro tot nu toe veel zwaarder is geweest dan in 2017."

De 25-jarige Yates is de revelatie van de 101e editie van de Ronde van Italië. De kopman van Mitchelton-Scott heeft al drie ritten gewonnen en was in de eerste twee weken zonder twijfel de beste klimmer van de Giro. Het levert de Brit met nog zes etappes te gaan een voorsprong van twee minuten en elf seconden op nummer twee Dumoulin op.

Ook Reef is verrast door het hoge niveau dat Yates in de eerste vijftien etappes heeft laten zien. "En het grote verschil tussen Yates en de rest verbaast me ook wel een beetje. In de etappe van zondag (die Yates won, red.) sloeg hij door één demarrage in no time een gat van een seconde of vijftien met de groep van Dumoulin. Die aanval was echt indrukwekkend."

"Op dit moment is Yates bergop gewoon de sterkste. In het gunstigste geval brengt Dumoulin het verschil dinsdag in de tijdrit terug tot minder dan een minuut en dan is het in de laatste dagen hopen op een slecht moment van Yates."

Zelfde doel

Want, zo benadrukt Reef in het fraai gelegen Sartori's Hotel net buiten Trento, Dumoulin heeft nog steeds hetzelfde doel als ruim twee weken geleden voor de Giro-start in Israël.

"We hebben tot nu toe voor de winst gekoerst deze Giro en dat zullen we blijven doen", stelt de ploegleider. "Zondag zag je dat de renners in het groepje van Dumoulin niet meehielpen in de achtervolging op Yates en dus meer bezig waren met hun eigen plekje behouden dan met de koers winnen."

"Dat is niet hoe wij er als ploeg in staan. En dat is ook niet hoe Tom erover denkt. Elk moment dat er een kans is, zullen we ervoor gaan, we blijven strijden tot aan Rome. Alleen als Yates op dezelfde voet doorgaat, wordt het heel moeilijk om de ronde nog te winnen."

Tijdrit

De beste kans voor Dumoulin om wat aan zijn achterstand op Yates te doen is de tijdrit van dinsdag. Het overwegend vlakke parcours van 34,2 kilometer tussen Trento en Rovereto is echter niet helemaal waar Team Sunweb op gehoopt had.

"In het routeboek hadden we al gezien dat het redelijk vlak was, maar toch hoop je dat de realiteit iets anders is", stelt Reef. "Bij de verkenning van maandag bleek het parcours vooral een grote, brede weg dwars door een vallei te zijn. Dat is jammer."

Bij een heuvelachtiger parcours had tijdritspecialist Dumoulin in theorie een groter verschil kunnen maken op klimmer Yates. "Nu is het hopen op tegenwind, dat zou de kans groter maken dat Dumoulin veel tijd pakt op Yates", aldus Reef.

Dumoulin start dinsdag om 16.27 uur als voorlaatste aan de tijdrit. Yates begint drie minuten later aan zijn chronorace.