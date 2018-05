Dumoulin: 'Yates moet heel slechte tijdrit rijden om roze trui te verliezen'

"Vandaag hadden we wind mee en als dat morgen ook zo is, zullen de verschillen klein blijven. Dan moet Yates een heel slechte tijdrit rijden om de leiding in het klassement te verliezen", aldus Dumoulin maandag op de laatste rustdag van de Ronde van Italië.

De titelverdediger begint de 34,2 kilometer lange en overwegend vlakke tijdrit met een achterstand van twee minuten en elf seconden op Yates. Ruim twee weken geleden, in de openingstijdrit van de Giro in Jeruzalem, verloor de Brit 'slechts' twintig tellen op Dumoulin, maar die korte chronorace (9,7 kilometer) was onvergelijkbaar met de etappe van dinsdag.

"De tijdrit in Jeruzalem was technisch een van de lastigste die ik ooit gereden heb", zei de Limburger, die de ritzege pakte in de Israëlische stad. "Morgen is het rechttoe rechtaan. Het parcours loopt grotendeels langs de snelweg en het is supersnel. Op het eind zijn er een paar bochten en gaat het wat op en af, maar het is vooral rechtdoor en flink doorstampen."

"Dit is niet het meest ideale parcours voor mij, maar ik heb ook dit soort tijdritten gewonnen, dus ik maak me geen zorgen. Het doel is om te winnen, ik zou graag nog een rit op mijn naam schrijven."

Bergritten

Als Dumoulin dinsdag de leiderstrui afpakt van Yates is hij er nog lang niet, want later in de week staan er nog drie pittige bergetappes op het programma. In de eerste twee weken was de Brit duidelijk de beste klimmer in de Ronde van Italië.

"Yates is altijd een sterke renner geweest, maar het heeft me wel verrast hoe sterk hij deze Giro bergop rijdt", aldus Dumoulin. "Ha, ik heb tot nu toe nog geen idee hoe ik hem zal moeten kraken in de bergritten. Hij heeft tot nu toe geen fouten gemaakt en steekt in een geweldige vorm."

"We kunnen veel tactische plannen bedenken, maar ik zal Yates toch echt moeten lossen om een verschil te kunnen maken en ik zou op dit moment niet weten waar ik dat zou moeten doen. Het is wachten, wachten, wachten en hopen dat dat moment nog gaat komen deze ronde."

Bijzonder

Dumoulin benadrukte aan de vooravond van de zware slotweek dat hij de hoop op de eindzege nog niet heeft opgegeven.

"Er zijn gekkere dingen gebeurd in een grote ronde, ik blijf er alles aan doen. Maar als je kijkt naar de laatste dagen, zou het nogal bijzonder zijn als het me lukt om in de roze trui in Rome aan te komen."

De 27-jarige Limburger heeft geen enkele klacht over zijn eigen vorm in deze Giro. "Ik presteer heel goed, heb ook nog geen fouten gemaakt. Tactisch en fysiek sta ik er goed voor, maar één renner is beter dan ik ben."

"Dat gebeurt soms, je kunt niet in elke koers de allerbeste zijn. Voor nu accepteer ik dat de verhoudingen zo liggen, maar ik blijf hopen dat er nog een kentering komt."

Dumoulin start dinsdag om 16.27 uur als voorlaatste aan de tijdrit. Yates begint drie minuten later aan zijn chronorace.