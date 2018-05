Relaxte Yates heeft geen vrees voor slechte dag in zware slotweek Giro

"Ik ben relaxed en voel me goed", aldus Yates maandag op de derde en laatste rustdag van de Ronde van Italië. "Iedereen wacht op een slechte dag van mij in de laatste week, maar de anderen kunnen net zo goed een slechte dag krijgen."

"De derde week van een grote ronde is namelijk de lastigste week in het wielrennen, of je nu voor het klassement rijdt of in de bus zit. We zullen zien wat er gebeurt de komende dagen, maar ik zou er vrede mee hebben als ik een slechte dag krijg. Ik ben ontzettend blij met wat ik deze ronde al heb laten zien."

Yates boekte zondag in de lastige vijftiende etappe alweer zijn derde ritzege van deze Giro. Bovendien pakte hij nog eens 47 seconden op de nummer twee van het klassement Tom Dumoulin, waardoor de rozetruidrager de tijdrit van dinsdag van 34,2 kilometer begint met een voorsprong van twee minuten en elf seconden op de titelverdediger uit Nederland.

Op papier is wereldkampioen Dumoulin een veel betere tijdrijder dan Yates, maar de Brit verloor ruim twee weken geleden bij de openingstijdrit in Jeruzalem van 9,7 kilometer 'slechts' twintig tellen op de Limburger, die de snelste was in de Israëlische stad.

"Maar de tijdrit van dinsdag wordt een totaal ander verhaal", stelt Yates. "In Jeruzalem ben ik de helft van de tijd staand op de pedalen de heuveltjes op gesprint. Dat zal dinsdag niet kunnen. Daarom heb ik er wat minder vertrouwen in."

Agressief

Yates liet zich eerder deze Giro al ontvallen dat hij verwacht dat Dumoulin zomaar twee minuten op hem kan pakken in de langste tijdrit van deze ronde. Maandag wilde de kopman van Mitchelton-Scott er geen nummer op plakken, maar herhaalde hij wel dat hij denkt dat het verschil tussen hem en de titelverdediger flink kan oplopen.

"Ik ben waarschijnlijk een van de minste tijdrijders van de klassementsrenners, dus ik heb ingecalculeerd dat ik dinsdag veel tijd zal verliezen. Dat is ook de reden waarom ik deze Giro tot nu toe zo agressief gekoerst heb en vaak de aanval heb gezocht in de bergen."

Yates stond voor de Giro wel op alle lijstjes als een van de kanshebbers op een klassement, maar niemand noemde hem de topfavoriet. Zelf is de Brit niet verbaasd dat hij met nog zes etappes te gaan de roze trui in zijn bezit heeft.

"Ik ben verrast dat ik zo'n grote voorsprong heb op mijn concurrenten. Maar ik ben niet verrast dat ik aan de leiding sta. Ik begon deze Giro namelijk met het idee dat ik de eindzege wilde pakken."

De tijdrit van dinsdag belooft een cruciale dag te worden in die missie van Yates, hoewel hij daarna van donderdag tot en met zaterdag nog drie kansen heeft om tijd te pakken in bergetappes.

"Ik hoop dat ik nog steeds de roze trui heb na de tijdrit", aldus Yates. "Maar als ik de trui verlies, zal ik hetzelfde blijven doen als ik tot nu toe gedaan heb in deze Giro: heel veel aanvallen en alles eraan doen om de leiding te heroveren."

Dumoulin start dinsdag om 16.27 uur als voorlaatste aan de tijdrit. Yates begint drie minuten later aan zijn chronorace.