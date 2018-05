Van Emden ziet zichzelf niet als topfavoriet voor tijdrit in Giro

De 33-jarige Van Emden sloot vorig jaar de Giro d'Italia af met winst in de tijdrit, zijn eerste dagsucces ooit in een grote ronde.

"Maar ik ga nu niet roepen dat ik ook nu even de tijdrit zal winnen. Ik heb in het verleden nog geen tien van dit soort ritten op mijn naam geschreven", zei hij maandag op de rustdag in Vattaro.

Al voor de start van de Ronde van Italië in Israël liet Van Emden zich ontvallen dat het 34,2 kilometer lange traject tussen startplaats Trento en Rovereto hem wel zou moeten liggen.

"Zonder het te hebben gezien toen, hè. Ik ging af op de mening van ploegleider Grischa Niermann, maar nu ik het parcours heb gezien, ben ik wel tevreden. Het is niet helemaal vlak. Zo’n tien kilometer voor de finish zit er een klimmetje in, dat wel iets steiler is dan ik had verwacht. Daarvoor is het gewoon keihard door de vallei knallen."

Opblazen

Dat 500 meter lange klimmetje, dat opdoemt na 24 kilometer en een stijgingspercentage heeft van zes procent, kan volgens de tijdritspecialist wel verraderlijk zijn.

"Ik mag me niet helemaal opblazen voordat ik aan die heuvel begin, want dan is het over en uit. Ik móet dat klimmetje fatsoenlijk over komen. En dat is nogal eens een probleem voor mij: de race indelen. Ik heb liever tijdritten waar je niet bij hoeft na te denken, waar je van start tot finish volle bak kunt door beuken’", aldus Van Emden.

Zijn uitslag dinsdag hangt af van ‘de vorm van de dag’ en ‘hoe hard de concurrentie nog zal rijden’. "Het is afwachten hoe ik de inspanningen van de voorbije twee weken heb verteerd. Vanmorgen werd ik heel moe wakker, maar toen ik met George Bennett over het parcours reed, ging het alweer."

Van Emden kon bij de korte tijdrit op de openingsdag van de Giro geen potten breken. Hij eindigde in Jerusalem als 33e, op 44 seconden van winnaar Dumoulin.