Froome verwacht niet dat Yates nog in problemen komt in slotweek Giro

"Simon heeft tot nu toe geweldig gereden deze Giro, ik heb nog geen enkel moment van zwakte bij hem gezien", prijst Froome zijn landgenoot maandag op de rustdag in Trento op een opvallend rustig persmoment in het hotel van Team Sky.

"Afgelopen weekend was hij twee zware dagen op rij heel sterk, dus ik zie niet in hoe hij nog in de problemen gaat komen in de laatste week."

Froome leek zaterdag na zijn zege in de etappe naar de top van de beruchte Monte Zoncolan weer terug in de strijd om de eindzege, maar zondag verloor hij in de lastige vijftiende rit één minuut en 42 seconden op Yates. Zijn achterstand in het klassement op de rozetruidrager is daardoor een vrijwel onoverbrugbare vier minuten en 52 seconden.

"Het is wel duidelijk waarom ik gisteren zo veel tijd verloren heb. Ik heb de prijs betaald voor mijn inspanningen op de Zoncolan", aldus Froome. "Maar daar heb ik geen seconde spijt van. Ik vind de Zoncolan de meest iconische aankomst van deze Giro en heb daarom echt alles in die klim gestopt."

"Acht jaar geleden moest ik bij de vorige keer dat ik de Zoncolan op reed zo ongeveer om de twintig meter geduwd worden door een fan om boven te komen. En nu heb ik daar gewonnen in een fantastische sfeer. Dat is een moment dat ik de rest van mijn leven niet meer ga vergeten."

Onvoorspelbaar

Froome heeft in zijn eerste Ronde van Italië sinds 2010 weer ervaren dat de Giro een stuk lastiger te controleren is dan de Tour de France.

"De Giro is monsterlijk, maar daarom ook een prachtige koers", stelt de viervoudig winnaar van de Ronde van Frankrijk. "Dit is wielrennen op z'n best, de kijkers zitten elke dag op het puntje van hun stoel."

"De onvoorspelbaarheid van de race is altijd de reden geweest waarom de fans van de Giro houden. De koers kan elke dag opeens exploderen. In de Tour is er meestal een meer gelijkmatig ritme. Ik weet niet of ik houd van die onvoorspelbaarheid, maar ik begrijp dat het leuk is voor de supporters."

Tijdrit

De laatste week van de Giro begint dinsdag met een tijdrit van 34,2 kilometer over een licht glooiend parcours van Trento naar Rovereto. Van donderdag tot en met zaterdag zijn er nog bergritten, waarna de ronde op zondag eindigt met een vlakke etappe in Rome.

Ruim twee weken geleden verloor Froome in de openingstijdrit van 9,7 kilometer in Jeruzalem 37 seconden op winnaar Dumoulin. De viervoudig Tourwinnaar was toen niet helemaal fit, omdat hij een paar uur voor zijn race bij een verkenning van het parcours in de hoofdstad van Israël onderuit ging.

"Deze Giro is lastiger geworden dan ik had verwacht, omdat ik me niet honderd procent voelde aan het begin en nog steeds niet helemaal hersteld ben", stelt Froome. "Mijn achterstand in het klassement is mede daardoor erg groot, zeker als je bedenkt hoe goed Simon momenteel rijdt."

Team Sky zal zich ondanks de slechte uitgangspositie van zijn kopman voorlopig volledig blijven richten op een goed klassement voor Froome. Er lijkt weinig ruimte te zijn voor meesterknecht Wout Poels, de nummer zestien van het klassement, om in de komende drie bergetappes voor eigen kansen te gaan.

"Wout voelt zich zeker beter dan in het begin van de ronde, hij reed heel sterk op de Zoncolan en zat zondag ook weer bij me", aldus Froome. "Maar we gaan van dag tot dag bekijken hoe de koers zich ontwikkelt. Mijn focus ligt nog helemaal op het klassement."