Dumoulin week na Giro wederom van start in Hammer Series

De Hammer Series is een wielerwedstrijd over drie dagen via een nieuw concept. De race bestaat uit een klimkoers, een sprintkoers en een ploegachtervolging. Team Sky ging in de eerste editie met de zege aan de haal.

Dumoulin toonde zich eerder al een groot voorstander van de wedstrijd in zijn eigen provincie. De nummer twee in het algemeen klassement van de Giro noemde de Hammer Series een "ideaal platform voor het moderne wielrennen en een manier om een nieuwe generatie fans te trekken".

Voordat de ploegen van vrijdag 1 tot en met zondag 3 juni in Limburg in actie komen, is er deze week al een versie in Stavanger in Noorwegen. Later dit jaar vindt er ook een editie plaats in Hongkong.