Yates blijft ook na derde ritzege in Giro op zijn hoede voor Dumoulin

De klimmer van Mitchelton-Scott gaat de tijdrit van dinsdag in met een voorsprong van 2.11 minuten op Dumoulin. Yates vergrootte zijn voorsprong dankzij zijn zege in de vijftiende rit naar Sappada met zo'n 45 seconden.

"Het is een mooi gaatje, maar Tom kan die hele achterstand in één rit tenietdoen", merkte de 25-jarige Yates op na zijn zege in de zware bergrit van zondag. "Tom kan in de tijdrit zo twee minuten pakken."

De tijdrit staat dinsdag op het programma, een dag na de laatste rustdag in de Giro. De coureurs moeten dan ruim 34 kilometer afleggen tussen Trento en Rovereto.

Israël

Yates strijdt al vanaf de eerste meters van de Ronde van Italië voor elke seconde. "Ik ben er al vanaf Israël mee bezig", zei de zichtbaar uitgeputte rozetruidrager. "Ik heb ook vandaag weer alles gegeven."

De Brit viel al op de voorlaatste beklimming van de dag aan. "Vanaf de voet ging het direct hard. Ik zag dat we een gaatje hadden geslagen in de afdaling, dus ik probeerde het. De eerste keer werd er goed gereageerd, maar bij mijn tweede poging gaf ik alles en kwam ik weg."

Yates is pas de derde renner deze eeuw die in de Giro drie ritten wint in de roze trui. Gilberto Simoni (2003) en Vincenzo Nibali (2013) gingen hem voor. "Dat zijn mooie statistieken", reageerde Yates. "Dat wist ik niet. Het is hoe dan ook fantastisch."