Yates wint bergrit Giro en vergroot voorsprong op Dumoulin

In totaal heeft Yates nu 2.11 voorsprong op de Nederlandse titelverdediger, die als derde over de meet kwam in de bergrit over 176 kilometer naar Sappado. Het was al de derde etappezege deze Giro van Yates, die eerder de sterkste was in de negende en elfde rit.

De Colombiaan Miguel Angel Lopez Moreno finishte als tweede in het achtervolgende groepje van Dumoulin. In dat groepje zaten ook de Italiaan Domenico Pozzovivo, de Fransman Thiabut Pinot en de Ecuadoriaan Rchard Carapaz, respectievelijk de nummer drie, vier en zes van het klassement. Angel Lopez staat vijfde en Sam Oomen is de tweede Nederlander op de dertiende plaats.

Chris Froome kon na zijn zege van zaterdag op de Zoncolan niet met de besten mee en zakte in het klassement van de vijfde naar de zevende plek, op 4.52 van Yates. Met een week te gaan deze Giro lijkt de viervoudig Tour de France-winnaar daarmee kansloos voor de eindzege.

Voor Dumoulin wordt het nu zaak om dinsdag in de tijdrit - maandag is een rustdag - een tik uit te delen aan Yates, die op papier een mindere tijdrijder is. Er wachten daarna nog drie bergetappes waarin de klassementsrenner kunnen toeslaan, maar op dit moment staat Yates er zeer goed voor. De pas 25-jarige renner van Mitchelton-Scott, die vorig jaar zevende werd in de Tour, hoopt op zijn eerste eindzege ooit in een grote ronde.