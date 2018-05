Yates wint bergrit Giro en vergroot voorsprong op Dumoulin

In totaal heeft Yates nu 2.11 voorsprong op de Nederlandse titelverdediger, die als derde over de meet kwam in de bergrit over 176 kilometer naar Sappado. Het was al de derde etappezege deze Giro van Yates, die eerder de sterkste was in de negende en elfde rit.

De Colombiaan Miguel Angel Lopez finishte als tweede in het achtervolgende groepje van Dumoulin. In dat groepje zaten ook de Italiaan Domenico Pozzovivo, de Fransman Thibaut Pinot en de Ecuadoraan Richard Carapaz, respectievelijk de nummer drie, vier en zes van het klassement. Lopez staat vijfde en Sam Oomen is de tweede Nederlander op de dertiende plaats.

Chris Froome kon na zijn zege van zaterdag op de Zoncolan niet met de besten mee en zakte in het klassement van de vijfde naar de zevende plek, op 4.52 van Yates. Met een week te gaan deze Giro lijkt de viervoudig Tour de France-winnaar daarmee kansloos voor de eindzege.

Voor Dumoulin wordt het nu zaak om dinsdag in de tijdrit - maandag is een rustdag - een tik uit te delen aan Yates, die op papier een mindere tijdrijder is. Er wachten daarna nog drie bergetappes waarin de klassementsrenner kunnen toeslaan, maar op dit moment staat Yates er zeer goed voor. De pas 25-jarige renner van Mitchelton-Scott, die vorig jaar zevende werd in de Tour, hoopt op zijn eerste eindzege ooit in een grote ronde.

Regen

De vijftiende etappe was niet zo zwaar als de 'Zoncolan-rit' van zaterdag, maar met vier beklimmingen en een niet gecategoriseerde slotklim moesten de renners wel weer vol aan de bak in de Dolomieten. Direct na de start in Tolmezzo gingen tal van renners in de aanval en dat leidde tot een kopgroep van 23 renners, onder wie Maurits Lammertink.

Op de tweede beklimming van de dag, de Passo Tre Croci, viel de kopgroep uiteen. Lammertink haakte af, terwijl er bij de volgende klim nog een kopgroepje was van vijf renners, met twee minuten voorsprong op het peloton.

Niet veel later ging het los in de peloton. Oomen was namens Sunweb een van de renners die in de regen tempo maakte en dat kon Fabio Aru niet aan. De Italiaan, vooraf nog getipt als kanshebber op de eindzege, was een van de renners die moest lossen.

Eigen tempo

Ondertussen liep de voorsprong van de kopgroep terug en bij het begin van de vierde klim waren alle vluchters ingerekend door het uitgedunde peloton. Op die klim lieten de klassementsrenners zich gelden. Dumoulin, Yates, Pozzovivo, Carapaz, Lopez en Pinot reden weg en Froome kon niet volgen.

Op zeventien kilometer van de meet ging Yates alleen verder. Dumoulin had het moeilijk, trok zijn eigen tempo en moest zelfs even lossen bij Pozzovivo, Carapaz, Lopez en Pinot. Even later kon de 27-jarige Limburger toch weer aanhaken.

Dichter bij Yates kwam Dumoulin niet. Sterker, de rozetruidrager maakte het gat alleen maar groter en kwam 41 seconden eerder dan de concurrentie solo over de meet. Door bonificatieseconden pakte Yates zelfs nog meer tellen winst op Dumoulin, die moet vrezen dat hij zijn Giro-zege van vorig jaar niet zal prolongeren.