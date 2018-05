Ploegleider Reef optimistisch over kansen Dumoulin ondanks tijdverlies

Dumoulin kon op de loodzware Monte Zoncolan het tempo van Yates en ritwinnaar Chris Froome niet volgen. Hij verloor 37 seconden op de Britse klassementsleider en kijkt in het klassement tegen een achterstand van één minuut en 24 tellen aan.

Volgens ploegleider Reef van Team Sunweb is dat geen reden tot paniek. "We hadden wel ingecalculeerd dat Tom wat zou verliezen op Yates. Dat is geen verrassing."

"Tom staat er nog steeds heel goed voor", zei hij met het oog op de tijdrit van dinsdag. "Alles is nog mogelijk in het restant van de Giro."

Froome

Reef is niet bang dat Yates en de opgeleefde Froome in de resterende bergritten nog meer afstand van Dumoulin gaan nemen. "We moeten het nu van dag tot dag bekijken", zei hij. "Dit was gewoon een heel zware rit. Niemand had meer wat over."

Dumoulin was na de loodzware etappe minder optimistisch en gaf aan dat het 'heel moeilijk' gaat worden om de Giro voor het tweede jaar op rij te winnen. Als hij het roze overneemt na de tijdrit, volgen er daarna nog vier bergetappes waarin hij die trui moet verdedigen.

Net als Dumoulin staan Domenico Pozzovivo (1.37) en Thibaut Pinot (1.46) binnen de twee minuten van Yates. Froome klom dankzij zijn ritzege van de twaalfde naar de vijfde plaats, maar heeft nog een aanzienlijke achterstand van ruim drie minuten op de leider.

Het peloton is zondag om 12.30 uur begonnen aan de vijftiende rit in de Giro. Er wordt 176 kilometer afgelegd tussen Tolmezzo en Sappada, waarin vier beklimmingen zijn opgenomen: één van derde en drie van tweede categorie.