Dumoulin beseft na tijdverlies dat nieuwe Giro-zege 'heel moeilijk' wordt

"Er komen nog vier bergritten en een tijdrit aan. Als ik mijn achterstand dinsdag wegwerk in de tijdrit, dan komen er nog drie bergritten", zei de Limburger na de beklimming van de gevreesde Zoncolan.

"Ik heb vandaag geleerd dat het heel moeilijk wordt om de Giro opnieuw te winnen, maar ik zal nooit opgeven en ga er iedere dag voor knokken. Er kan nog van alles gebeuren."

Dumoulin moest in de laatste paar kilometers van de zware slotklim dagwinnaar Chris Froome en concurrent Yates laten gaan, maar hij slaagde er wel in de schade beperkt te houden.

"De Zoncolan was nog zwaarder dan ik had gedacht. Ik denk dat het de zwaarste klim is die ik ooit heb gereden", verzuchtte hij. "Ik heb op mijn limiet gereden. Ik kon niet mee met de snelsten, maar ik heb er alles uitgehaald wat er inzat. Daarom kan ik ook niet echt teleurgesteld zijn. Ik ben eigenlijk wel tevreden. Meer zat er gewoon niet in."

1.24

Dumoulin heeft in de algemene rangschkiing nu één minuut en 24 seconden achterstand op Yates, maar dat verschil is met het oog op de lange tijdrit die nog op het programma staat te overzien.

De Limburger voelt wel dat hij steeds dichter in de buurt van het niveau van Yates komt. "Maar ik zit ook nog te ver van hem af om aanspraak te kunnen maken op de roze trui. De eerste zes van het klassement zullen in de slotweek verder strijden om de plaatsen op het podium", zei hij.

"Ik denk dat ik ietsjes beter rijd dan in de eerste week. Het is niet dat ik er met overschot nog bij zit. Het gaat dus wel heel moeilijk worden om de Giro weer te winnen, maar met mijn prestatie vandaag is niets mis."

De Giro gaat zondag verder met een nieuwe bergrit. De renners leggen dan 176 kilometer af tussen Tolmezzo en Sappada en krijgen vier beklimmingen voor de kiezen, waarvan één van de derde en drie van de tweede categorie.