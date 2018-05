Froome dankt helper Poels na knappe ritwinst op zware Zoncolan

"Met nog vier kilometer te gaan was de koers ontbrand en had ik het gevoel dat ik moest gaan. Wout heeft me een grote dienst bewezen en maakte de koers hard", zei Froome na zijn overwinning tegen Cyclingnews.

Poels schroefde het tempo in het groepje met favorieten flink op, waardoor een aantal klassementsrenners in de problemen kwam, onder wie Tom Dumoulin.

Froome bekroonde het werk van zijn ploeggenoot met de winst, al leek het er even op op Simon Yates hem nog zou bijhalen. De klassementsleider van Mitchelton-Scott had de kopman van Team Sky in het zicht, maar slaagde er net niet in het gaatje dicht te rijden.

"Aan het eind zat Simon vlak achter me. Het was een opluchting toen ik de laatste honderd meter bereikte en wist dat ik zou winnen", aldus de Froome.

Stroeve start

Met zijn zege op de Zoncolan beweest Froome dat hij langzaam maar zeker weer de oude is. De Brit verloor in het begin van de Giro veel tijd, maar staat nu weer vijfde op 3.10 van rozetruidrager Yates.

"Het is echt heel speciaal om deze etappe te winnen. Het voelt vooral na mijn stroeve start van deze Giro heel goed. De ploeg heeft me echt gesteund in de laatste twee weken, dus dit betekent veel voor me."

De Giro gaat zondag verder met een nieuwe bergrit. De renners leggen dan 176 kilometer af tussen Tolmezzo en Sappada en krijgen vier beklimmingen voor de kiezen, waarvan één van derde en drie van tweede categorie.

Maandag volgt de derde rustdag, waarna dinsdag een vlakke tijdrit op het programma staat van ruim 34 kilometer. Daarin moet het voor titelverdediger Dumoulin gebeuren en kan Froome wellicht ook een slag slaan. De Giro duurt nog tot en met volgende week zondag.