Dumoulin verliest tijd op Yates op zware Zoncolan, dagsucces Froome

Froome sprong in de slotkilometers weg uit een klein groepje met favorieten - onder wie Dumoulin - en kwam solo over de streep. Vlak daarachter finishte Yates, die nog heel dicht bij zijn derde ritzege kwam, als tweede.

Dumoulin ging aanvankelijk goed mee, maar moest bij de demarrage van Froome toch terrein prijsgeven op de viervoudig Tour-winnaar en Yates, zijn belangrijkste concurrent. Hij eindigde als vijfde en gaf 37 seconden toe op de Brit. Zijn achterstand in het klassement is nu 1.24.

De Giro gaat zondag verder met een nieuwe bergrit. De renners leggen dan 176 kilometer af tussen Tolmezzo en Sappada en krijgen vier beklimmingen voor de kiezen, waarvan één van derde en drie van tweede categorie.

Maandag volgt de derde rustdag, waarna het voor titelverdediger Dumoulin op dinsdag moet gebeuren. Dan staat namelijk een vlakke tijdrit op het programma van ruim 34 kilometer. De Giro duurt nog tot en met volgende week zondag.

Zeven vluchters

De etappe van zaterdag werd gekleurd door zeven vluchters. Valerio Conti, Matteo Montaguti, Francesco Gavazzi, Laurent Didier, Jacopo Mosca, Mads Pedersen en Enrico Barbin gingen er vandoor en kregen een maximale voorsprong van zo'n vijf minuten.

Lange tijd gebeurde er niet veel. Het peloton, waar de ploegen van Dumoulin (Team Sunweb) en Yates (Mitchelton-Scott) de dienst uitmaakten, gaf de kopgroep wat ruimte. Na twee probleemloze klimmetjes van derde categorie werd het zowel onder de vluchters als in het peloton wat onrustiger op de Passo Duron, een klim van tweede categorie.

Vooraan moesten Pedersen en Mosca als eerste lossen, waardoor de kopgroep werd gereduceerd tot vijf man. Op de laatste test voor de gevreesde Zoncolan, de Sella Valcalda Ravascletto (derde categorie) bleven Valerio Conti van UAE Team Emirates en Bardiani-CSF-renner Enrico Barbin samen over.

Ondertussen zag Yates in het peloton dat zijn belangrijke ploeggenoot Esteban Chaves al moest afhaken. De Colombiaanse winnaar van de eerste bergrit lijkt allesbehalve fit, want hij verloor onlangs ook al veel tijd en speelt een bijrol in het klassement.

Poels

Aan de voet van de Zoncolan, een klim met een maximaal stijgingspercentage van 22 procent, was de Spanjaard Igor Anton van Dimension Data de eerste die er een klap op gaf. Hij haalde de laatst overgebleven vluchter Conti bij, maar kwam niet weg.

In de uitgedunde groep met favorieten deed Wout Poels namens Team Sky uitstekend werk voor zijn kopman Froome. Hij schroefde het tempo flink op, waardoor onder anderen Dumoulin, Fabio Aru en Richard Carapaz het moeilijk kregen. George Bennett, Rohan Dennis en Pello Bilbao - de nummers zes, zeven en acht van het klassement - waren eerder al afgehaakt.

Lossen deed Dumoulin aanvankelijk niet, want de Limburger reed in zijn eigen tempo omhoog en handhaafde zich daarmee vooraan. Dat veranderde toen Froome met nog zo'n vier kilometer te gaan versnelde en solo aan de leiding kwam. Dumoulin verloor ook de rozetruidrager uit het oog.

Yates leek Froome in de laatste meters nog bij te halen, maar de renner van Team Sky hield stand. Dumoulin, die ook Domenico Pozzovivo en Miguel Angel Lopez nog voor zich moest dulden, beperkte de schade enigszins en is nog altijd in de race voor zijn tweede Giro-winst op rij.