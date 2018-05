Zieke etappewinnaar en smaakmaker Wellens stapt niet meer op in Giro

Volgens zijn ploeg sukkelde de 27-jarige Wellens de voorbije dagen al met keelontsteking en opkomende bronchitis en is daar vrijdag koorts bij gekomen.

"Opgeven in een grote ronde is natuurlijk niet leuk", zegt Wellens, die in de vierde etappe als eerste boven kwam na een heuvelrit op Sicilië. "Mijn ritoverwinning zorgt ervoor dat ik kan zeggen dat mijn Giro geslaagd is, maar ik had graag nog een gooi gedaan naar een tweede zege."

"De voorbije dagen heb ik al geprobeerd om de kansen te grijpen, maar ik kwam telkens iets tekort om het verschil te maken. Al na de reis van Israël naar Sicilië voelde het alsof ik niet voldoende slaap kon inhalen en dat is er met de transfer naar het vasteland niet op verbeterd."

Smaakmaker

Wellens was desondanks een van de smaakmakers deze Giro. De winnaar van de Brabantse Pijl liet zich in de finales vaak van voren zien, maar wist dat slechts met één ritzege te bekronen. In het algemeen klassement stond hij op de zeventigste plek, op een uur en elf minuten van leider Simon Yates.

Zonder de Vlaamse klassiekerspecialist zet het peloton zaterdag koers richting de beruchte Monte Zoncolan. Nummer twee en titelverdediger Tom Dumoulin staat 47 seconden achter rozetruidrager Yates.