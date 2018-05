Strijdlustige Froome hoopt dat Zoncolan voor ommekeer zorgt in Giro

Froome kon zich tot dusver niet mengen in de strijd om de ereplaatsen in de Giro en heeft drie minuten en twintig seconden achterstand op rozetruidrager Simon Yates. Desondanks blijft de kopman van Team Sky strijdlustig.

"Ik hoop het beter te doen dan tot nu toe op de beklimmingen", zegt hij vrijdag op de website van zijn ploeg. "Ik voel me steeds beter en ik heb steeds minder last van de blessures die ik vóór de Giro had."

De 32-jarige Froome verwacht dat de Monte Zoncolan, met een gemiddelde stijging van 11,9 procent over 10,1 kilometer een van de zwaarste beklimmingen in Europa, zaterdag een belangrijke rol zal spelen in het klassement.

"Het wordt een cruciale etappe, met een gruwelijke finale op de Zoncolan", aldus de viervoudig Tourwinnaar. "Ik verwacht hoe dan ook grote verschillen in het algemeen klassement."

Aanvallen

Froome verkende de Zoncolan vorige maand. Het was weliswaar de eerste keer sinds 2010 dat hij de loodzware beklimming bedwong, maar hij vertrouwt op zijn kennis van het parcours.

"De laatste keer dat ik de Zoncolan beklommen heb is meer dan acht jaar geleden", herinnert hij zich. "Maar ik weet wat ik kan verwachten en waar ik kan aanvallen en waar niet. Dat is erg belangrijk."

Froome beschouwt de Monte Zoncolan als een van de zwaarste beklimmingen in Europa. "De Angliru is ongeveer even zwaar, maar is constanter. Ik ben er in ieder geval klaar voor. Ik voel me gemotiveerd en ben benieuwd wat de andere klassementsrenners zullen doen."

De koninginnenrit in de Giro d’Italia begint zaterdag om 11.55 uur. De finish wordt tussen 16.54 uur en 17.37 uur verwacht.