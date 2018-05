'Dumoulin moet schade op Zoncolan met eigen tempo kunnen beperken'

"Ik denk dat hij van zijn eigen krachten moet uitgaan", zegt Reef vrijdag tegen de NOS. "De kleine springveren zullen er alles aan doen om met aanvallen bij hem weg te komen, maar zolang hij zijn eigen tempo kan rijden dan moeten de verschillen in lijn niet zo groot zijn."

De veertiende etappe voert het peloton zaterdag over 186 kilometer van San Vito al Tagliamento naar de top van de Monte Zoncolan, met een gemiddelde stijging van 11,9 procent over 10,1 kilometer een van de zwaarste beklimmingen in Europa.

Onder anderen klassementsleider Simon Yates liet eerder in deze Giro al zien over een splijtende demarrage te beschikken, maar Reef denkt niet dat Dumoulin voor zulke aanvallen hoeft te vrezen.

"Met zulke aanvallen zien we vaak dat ze in eerste instantie een groot gat kunnen slaan, maar dat het heel erg lastig is om het daarna nog door te trekken", stelt de ploegleider. "Als hij gewoon zijn tempo kan aanhouden, dan kan hij hard genoeg rijden om weer bij die jongens in de buurt te komen."

Speciale etappe

Dumoulin bezet op dit moment de tweede plaats in het algemeen klassement. De 27-jarige renner van Team Sunweb heeft 47 seconden achterstand op Yates.

Reef verwacht niet dat de etappe van zaterdag de beslissende rit zal worden voor het klassement. "Er komt nog heel veel aan, maar het is wel een van de meest speciale etappes en met een van de meeste speciale finishes. In die zin is het misschien een sleutelrit, maar niet een beslissende rit."

Na de etappe naar de Monte Zoncolan krijgen de renners nog een aantal lastige bergritten voor de kiezen. Zo trekt het peloton zondag door de Dolomieten en staan er in de slotweek nog drie zware bergetappes op het programma.

De koninginnenrit in de Giro d’Italia begint zaterdag om 11.55 uur. De finish wordt tussen 16.54 uur en 17.37 uur verwacht.