Sterke Viviani sprint naar derde ritzege in Giro, Van Poppel derde

Viviani rekende met groot verschil af met de Ier Sam Bennett, die donderdag op het circuit van Imola nog zijn tweede ritzege pakte in deze Giro. Danny van Poppel sprintte naar de derde plek, voor de Italiaan Sacha Modolo en de Zuid-Afrikaan Ryan Gibbons.

Viviani won eerder deze Giro de tweede en de derde etappe. Die ritten werden verreden in Israël, waardoor de sprinter van Quick-Step Floors vrijdag zijn eerste zege op Italiaanse bodem mocht vieren dit jaar. In totaal heeft hij vier etappes in de Ronde van Italië op zijn erelijst staan.

Voor de klassementsrenners was er eindelijk een relatief rustige dag. Simon Yates behoudt de roze trui en zijn voorsprong van 47 seconden op de nummer twee Tom Dumoulin.

Het algemeen klassement wordt zaterdag waarschijnlijk volledig door elkaar geschud. In de 186 kilometer lange veertiende rit moeten de renners vijf cols over. De finish ligt op de Monte Zoncolan, een van de steilste en zwaarste beklimmingen in Europa.

Klassiek verloop

Na de verrassend zware twaalfde etappe van donderdag zullen de renners blij zijn geweest dat de vlakke dertiende rit een meer klassiek verloop kende. Al snel na de start in Ferrara ontstond er een kopgroep van vijf renners, maar zij hadden nooit echt kans op de ritzege.

De Albaniër Eugert Zhupa - die donderdag ook al in de kopgroep zat - de Spanjaard Markel Irizar en de Italianen Andrea Vendrame, Alessandro Tonelli en Marco Marcato fietsten een maximale voorsprong van drieënhalve minuut bij elkaar. Quick-Step Floors (Viviani) en Bora-hansgrohe (Bennett) bepaalden het tempo in het peloton en zorgden ervoor dat de vluchters binnen schootsafstand bleven.

Op zes kilometer van de streep was het avontuur van het kwintet voorbij. Marco Coledan probeerde in de laatste kilometer nog een massasprint te voorkomen, maar die missie mislukte.

Het was Modolo die de sprint aanging. Van Poppel dook naar het wiel van de Italiaan, maar zij waren kansloos toen Viviani zijn versnelling inzette en naar de zege spurtte.