Klassementsrenners geven hoop op rustige dag in Giro op

"Ik hoopte donderdag op een kalm dagje, maar het lijkt erop dat er deze Giro elke dag wel iets gebeurt", zei rozetruidrager Simon Yates na de zware finale van de twaalfde rit.

Op papier had de organisatie tussen de bergritten van dinsdag en woensdag en zaterdag en zondag twee vlakke etappes voor de sprinters ingepland, maar de werkelijkheid bleek donderdag weerbarstig.

Door de regen en een glooiend parcours in de laatste twintig kilometer brak het peloton en belandden enkele klassementsrenners in een achtervolgende groep. Uiteindelijk verloor geen enkele favoriet tijd, maar de kopmannen zaten zeker niet rustig in het peloton.

"Ik zat onder de stress omdat het zo gevaarlijk was", aldus Tom Dumoulin, de nummer twee van het klassement op 47 seconden van Yates. "Zeker in de regen kun je je het niet permitteren in de tweede helft van het peloton te gaan zitten en dat bewees de etappe van donderdag ook wel weer.''

"Het is even doorbikkelen, maar dat is het voor iedereen. We zijn weer een dagje dichter bij het einde en ik ben uit de problemen gebleven."

Montello

Vrijdag is de dertiende etappe (Ferrara-Nervesa della Battaglia over 180 kilometer) ook grotendeels vlak, maar het parcours van de finale biedt opnieuw ruimte voor oorlog in het peloton.

Op iets minder dan twintig kilometer van de finish ligt de top van een colletje van vierde categorie. De Montello is 2,9 kilometer lang en heeft een gemiddeld stijgingspercentage van 3,9.

"Je kunt moeilijk zeggen dat je ooit kan herstellen in een grote ronde", stelde Yates. "Er zijn geen makkelijke dagen in deze Giro."

De dertiende etappe van de Ronde van Italië begint vrijdag om 13.00 uur. Zaterdag is de rit naar de top van de beruchte Monte Zoncolan.