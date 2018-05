Bennett klopt Van Poppel in twaalfde etappe Giro d'Italia

De 27-jarige Bennett, die ook de zevende etappe won, ging in de regenachtige finale vroeg aan en verraste de andere sprinters, onder wie Van Poppel. De tweede plaats van de Nederlander van Lotto-Jumbo is zijn op één na beste prestatie ooit in een grote ronde. In 2015 won hij een etappe in de Vuelta a España.

Tom Dumoulin finishte na 214 overwegend vlakke kilometers van Osimo naar Imola in het peloton, evenals rozetruidrager Simon Yates. De Nederlandse titelverdediger blijft daardoor tweede in het algemeen klassement, op 47 seconden achterstand van de Britse leider.

In de top tien van het klassement veranderde niets. De Fransman Thibaut Pinot staat nog altijd derde, op 1.04 van Yates. De Italiaan Domenico Pozzovivo (op 1.18) en de Ecuadoriaan Richard Carapaz (op 1.56) completeren de top vijf.

De verwachting is dat de vlakke rit van vrijdag, over 180 kilometer van Ferrara naar Nervesa della Battaglia, ook niet voor verschuivingen in de top van het klassement zal zorgen. Zaterdag kunnen de klassementrenners pas weer hun slag slaan in een zware rit met finish op de Monte Zoncolan.

Circuit

De twaalfde etappe werd donderdag gekleurd door een kopgroep van vijf. De vier Italianen Marco Frapporti, Mirco Maestri, Manuel Senni en Jacopo Mosca en de Albanees Eugert Zhupa reden al snel naar een voorsprong van vier minuten.

In het peloton controleerden de sprintersploegen, totdat het op dertig kilometer van de meet hard ging regenen. Het peloton brak in tweeën en sprinter Elia Viviani, de favoriet voor de dagzege, werd op achterstand gereden. Ook klassementsrenners als Pozzovivo en Carapaz moesten vrezen moesten vrezen voor schade, maar met nog vijftien kilometer te gaan was het peloton weer bijeen. Ook het vijftal vluchters was inmiddels ingerekend.

Circuit van Imola

De laatste kilometers moest het peloton afleggen op het circuit van Imola, jarenlang het decor voor Formule 1-races, en daarin zat nog heuvel. De Belg Tim Wellens en Carapaz probeerden tevergeefs weg te rijden.

Daarna was het de beurt aan de Italiaan Diego Ulissi, de Colombiaan Carlos Betancur en de Sloveen Matej Mohoric. Zijn wisten in de afdaling een serieus gat te slaan, maar vlak voor de meet ging het alsnog mis omdat de overtuiging leek te ontbreken.

Bennett ging aan, passeerde de vluchters en verrasste de concurrentie. Van Poppel, en de Italiaan Niccolo Bonifazio, die derde werd, kwamen nog wel in de buurt, maar ze konden Bennett niet van zijn tweede ritzege houden.