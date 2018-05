Ploegleider van Yates kijkt uit naar strijd met Dumoulin in tijdrit

"We moeten eerlijk zijn: Dumoulin heeft op de beklimmingen nog weinig tijd verloren", laat White donderdag zijn licht schijnen over de strijd om de eindzege.

"Dát wordt voor Simon de grootste uitdaging in de tijdrit daags na de rustdag, want dat is echt een parcours voor Dumoulin."

De 25-jarige Yates won woensdag knap de lastige elfde rit, maar concurrent Dumoulin gaf slechts twee seconden toe. In het klassement geeft de Limburger van Team Sunweb 47 seconden toe op de leider. Thibaut Pinot van FDJ is op een minuut en vier seconden de nummer drie.

Team Sunweb-ploegleider Marc Reef vreest in de komende dagen vooral de Fransman. "Pinot laat voorlopig een stabiel niveau zien, hij kan een goede tijdrit rijden en bergop is hij momenteel na Yates de beste. Maar het zijn wel steeds ritten geweest met één beklimming", zegt hij.

"Zaterdag de etappe naar de Zoncolan, de dag erna naar Sappada en de ritten 19 en 20: dat zijn meer de ritten voor Pinot. Dan komt hij bovendrijven, maar het betekent niet dat ik nu minder vertrouwen heb in Tom."

Froome

De veelbesproken Chris Froome staat in het klassement slechts twaalfde en geeft 3.20 minuten toe op leider Yates. Toch denkt Nicolas Portal, zijn ploegleider bij Team Sky, dat er nog wat in het vat zit voor de viervoudig Tour-winnaar.

"Natuurlijk geloof ik nog in zijn kansen. Chris is een speciale renner. Hoewel zijn start van de ronde bepaald niet goed is geweest, zien we hem verbeteren", zegt de Fransman. "Hij is viervoudig winnaar van de Tour en pakte vorig jaar de eindzege in deVuelta. We weten waartoe hij in staat is, ongeacht de achterstand die Froome nu heeft."

Martial Gayant, ploegleider van Pinot, ziet in Yates en Dumoulin de voornaamste kanshebbers. "Zonder een voorkeur te hebben", zegt de voormalige knecht van Bernard Hinault. "Het is voor mij fiftyfifty."

De klassementsrenners houden zich donderdag naar alle waarschijnlijkheid rustig in de twaalfde etappe, die nagenoeg vlak is. Het peloton, dat om 12.15 uur vertrokken is, legt 214 kilometer af tussen Osimo en Imola.